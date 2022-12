BEND KHARIZMATIK JE POBEDNIK "PRVOG BENDA SRBIJE"!

Odneo je vrednu nagradu od čak milion dinara!

Prva sezona "Prvog benda Srbije" privela se kraju. „Prvi bend Srbije“ , na Insta TVu, je prvi televizijski „band camp“ za najtalentovanije muzičare, pevače i plesače. Na ovom projektu je vlasnik kompanije Pink Media Group, Željko Mitrović, sa svojim timom temeljno radio, sa željom da afirmiše mlade umetnike i promoviše kvalitetan zvuk, ali i da talentovane ljude podstakne da se vrate pop i rok muzici, kao i nekada popularnom sviranju u garažama.

U kampu ostalo je 20 instrumentalista i 15 vokalnih solista. Od njih 15 svako je formirao svoj bend. Bendovi koji su došli do finala jesu: MITCH VALIANT, IRREPLACABLE, POVRATAK ŠERIFA, KHARIZMATIK, NAJCOOLE, PIPHYDUGA DEVETKA, GOOD VIBES ONLY, NERVNI SLOM, SUN IS UP, WONDERWOMAN, BLOOD MOON, ZVEZDE, THUNDER BIRDS, ČARAPA SA TABANA, i VIR.

Finalne večeri, voditeljka Anđela Ašanin donela je sjajne vesti za prva tri benda koja su glasanjem dobili milion, odnosno pola miliona i 250.000 dinara.

Pobednički bend muzičkog talent šoua "Prvi bend Srbije" jeste bend pevačice Valentine Savović -KHARIZMATIK, koji je dobio 71 poen i samim tim i nagradu u vrednosti od čak milion dinara. Pored Valentine u bendu KHARIZMATIK su i gitarista Luka Radulović, basista Saša Đokić, bubnjar Nemanja Malušić i klavijaturista Đorđe Jovanović. Obrada sa kojom su nastupili i koja im je donela prvo mesto je pesma "Lords of the boards" benda Guano Apes, kao i autorska numera "Gledaj me sad".

Bend BLOOD MOON zauzeo je drugo mesto, i osvojio 61 poen, nagradu od pola miliona dinara - a članovi benda su vokalistkinja Anja Vučković, gitarsta Ilija Tegeltija, basistkinja Biljana Slijepčević, bubnjar Petar Tegeltija i klavijaturistkinja Katarinu Nešić. SUN IS UP bend osvojio je nagradu od 250.000 dinara i treće mesto na ovom muzičkom takmičenju, kao i 53 poena. Ovaj trećeplasirani bend čine gitarista Ilija Tegeltija, basista Božidar Milošević, bubnjar Aleksandr Stanković i klavijaturistkinju i pevačica Katarina Nešić.

Ali to nije sve. Pojedinci koji su osvojili nagrade od po 200.000 dinara jesu: Velentina Savović, Tanja Jovićević, Katarina Nešić, Aca Metini, Petar Tegetlija, Radoslav Subić, Nikola Miljković, Dušan Crnobrnja, Luka Radulović i Božidar Milošević.

U narednom periodu publika od Insta TVa može mnogo da očekuje. Prva sezona "Prvog benda Srbije", najvećeg regionalnog talent šoua je gotova. Takmičari su definitivno ostavili neizbrisiv trag svojim učešćem u ovako velikom projektu - a svi oni su definitivno jedan veliki prvi bend Srbije!

Autor: S.P.