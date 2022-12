Neočekivano!

Od samog ulaska u Zadrugu 6, Tamara Nikolić, poznatija kao DJ Tamaris obnovila je svoj odnos sa Adamom Đoganijem. Njih dvoje nisu krili da su pre rijalitija bili u ljubavnoj vezi, ali da su imali mnoge probleme pa su stavili tačku na istu.

Oni su i u Beloj kući nastavili istu priču. Odnos im je bio tubrulentan od samog starta, ljubomora, raskol, pomirenje, prozivke i ponižavanje jedno drugo, i ništa se nije menjalo, oni su raskidali i mirili se posle nekog vremena.Međutim pravi problem je nastao kada je ona počela da se druži sa tada zauzetim Markom Smiljićem.

Mnogi su posumnjali da se tu pojavila emocija, ali su njih dvoje to vešto negirali, Vreme su često provodili zajedno, a Adamu je to vidno smetalo pa je i pravio dosta problema jer je smatrao Smiljića za svog prijatelja, a po njegovom mišljenje Smiljić je krenuo u osvajanje devojke koju on voli.

Tamara je branila svoj odnos sa Markom, i u više navrata govorila da joj je on jedini pravi prijatelj, ali sve se promenilo kada je on odlučio da se distancira o njihovog odnosa zbog Adamove ljubomore.

Ako ćemo suditi po slikama koje su nastale, veća emocija se vidi kod Smiljića i Tamaris, nego kod nje i Adama, a nama ostaje da ispratimo kako će teći "druženje" Marka MMA i Tamare.

Autor: N.B.