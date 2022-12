Tačno u 12 sati uvek poželim mojoj porodici i meni pre svega zdravlja. Sve ostalo će se isputiti, samo ako snažno verujete u to. Isto to i želim Vašim čitaocima. U predstojećoj godini budite pre svega zdravi, vodite računa o sebi I svojim najmilijima, volite se, radujte se, praštajte, pomažite drugima, živite u miru I slozi, a sve ostalo će se postaviti na svoje mesto, onako kako je to svevišnji zamislio - glasi Sekina čestitka za sve čitaoce i pratioce portala Pink.rs