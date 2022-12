Sa poznatim estradnim parom sumirali smo godinu na izmaku, a oni su nam otkrili i kakve planove imaju za 2023.

U susret novogodišnjim i božićnim praznicima poznati pevački, bračni par Saša Kapor i Nikolina Kovač govorili su za Pink.rs. Oni su u velikom intervjuu za naš portal sumirali 2022. godinu i otkrili svoje planove za 2023. Ovom prilikom, poznati estradni par, između ostalog, otkrio je da li planira prinovu u narednoj godini, šta bi najradije voleli da zaborave iz 2022. godine, ali i kakva iznenađenja pripremaju za svoje mališane za praznike.

Kako ove godine Saša i ti dočekujete 2023. godinu? Da li će deca biti sa vama?

- Ova godina je kao i svaka druga za nas radna, Saša nastupa za Novu godinu u okolini Beograda, a ja sam u Sarajevu. Ono što je nekako već postao kult za nas je da svaku Novu godinu radimo, a prvog smo sa našom decom, ušuškani ispod nekog ćebeta gledajući neki novogodišnji film. U našem domu posebnu draž ima proslava Božića i za taj datum kao i za Badnji dan ne radimo ni Saša ni ja.

Da li i ti kao mnogi praviš spisak novogodišnjih želja i šta se ove godine nalazi na tvojoj listi prioriteta? Sa kojom životnom odlukom ulaziš u 2023.?

- Uvek prvo volim da napišem stvari na kojima sam zahvalna kako bih sebe još više osvestila i postala što savesnija i bolja kao ličnost. Kao i svaki drugi čovek imam svoje ciljeve ka kojima težim da budu ostvareni, to su neke željice koje svaki godine napišem. Imam veliku želju da promocija mog albuma bude u ovoj godini, to je ono čemu istinski težim, ali najvažnije mi je samo da smo zdravi, zadovoljni malim stvarima, da čuvamo svoj mir, to je za mene večiti prioritet u ovom svetu banalnosti i eksponencijalnog prezasićenja…

Koje trenutke iz 2022. bi rado volela da izbrišeš da imaš čarobni štapić, a šta bi sebi stvorila da ga imaš, što bi te usrećilo u potpunosti?

- Ufff, možda te neprijatnost koju smo imali Saša i ja na letu Barselona- Beograd, to mi je hajde da kažem potajni strah, strah od letenja, koji se trudim da prevaziđem…

Najbitnija lekcija koju ste Saša i ti naučili u 2022. godini, a odnosi se na posao, ali i privatan život?

Možda ta činjenica da čovek u poslu ne treba bezrezervno verovati ljudima koliko god se oni predstavljali kao veliki i dobronamjerni prijatelji, doza opreza uvek mora da postoji, uvek se trudimo da pronađemo ono najbolje u ljudima da oprostimo i nastavimo dalje bogatiji za još jednu životnu lekciju…

Saša i ti važite za jedan od najskladnijih parova na estradi, a u isto vreme su vas mediji i mnogo puta do sada razvodili. Kako to komentarišeš i gde je tu istina?

- Sve ovo vreme otkad smo prisutni na javnoj sceni ta teza se provlači, nekako smo navikli na to, ali ono što je najvažnije i za njega i za mene da mi znamo kako je nama u stvarnom životu, kako nam je u ta četiri zida. Nijedan odnos nije idealan i naš je prošao kroz različite etape sazrevanja za ovih deset godina i zaista mogu reci da je poprimio jednu zrelost i stabilnost, jer ljudi kada rade na usavršavanju i kada su osvešćeni i žele da daju sve od sebe da njihov odnos bude što bolji, sam razvojni put tog istog odnosa je neminovan.

Na koji način Saša i ti planirate da iznenadite svoje mališane za ovu Novu godinu?

- Nekim sitnicama koje su u tom trenutku važni za njih, trudimo se da ih naučimo da vrednuju sitnice i da svaki gest male pažnje i te kako cene, jer male stvari čine ljude velikim.

Da li Nikolaj i Nikoleta priželjkuju brata ili sestru? Šta vi kažete na to?

- To su neke po meni svete stvari i treba da ostanu na tom mestu koje im pripada, ljubav kada se desi ona se definitivno ne može skriti. A Nikolaj i Nikoleta su upućeni jedno na drugo i pravi su stariji brat i mlađa seka, vole se i jako su vezani i upućeni jedno na drugo, ali i svako na svoj način ima neki jak i specifičan karakter, tako da ponekad zna biti jako zanimljivo…

Poznata si po tome da ni sa jednom koleginicom nisi ušla u neku vrstu sukoba ili medijskog rata. Kako je to moguće, budući da si ti baš redak slučaj?

- Mislim da je sve do energije i do čoveka, svim mojim kolegama želim istinski sve najlepše, nikada nisam orijentisana nekom lošom emocijom, naravno nije mi svako drag na isti način, što je i prirodno, generalno ono što nosimo u sebi je presudno za svaki odnos, ja prvenstveno volim da je meni lepo i da ne postoji ta toksičnost u vazduhu…

Koji je recept za ženu uspešnu na svim poljima - porodica, ljubav, karijera...?

- Moj putokaz kroz život je ljubav i trudim se da na svakom polju utkam i dam sebe kroz takvu emociju… Nije uvek jednostavno izbalansirati privatni i poslovni život, ali kada čovek nešto voli mnogo lakše sve prevazilazi i pronalazi rešenja, ja uvek volim da istaknem da je uloga majke za mene najvažnija, najlepša, ali i najteža životna uloga i kada želite da tu ulogu uskladite sa bilo kojom drugom poslovnom ulogom nije jednostavno, ali uz iskru ljubavi, organizacije, sve može da se izbalansira i postigne…

Koji par na našoj javnoj sceni može da parira tebi i Saši i zbog čega?

- Malkice mi je nezahvalno odgovoriti na ovo pitanje, jer smatram da je svako individua za sebe, svako ima neke svoje kvalitete i potencijale… Rekla bih da je divno kada ljudi razumeju jedno drugo, kada uspeju da usklade svoj posao i privatni život, uz to očuvaju svoju oazu mira, a iznad svega ljubav im je reper i putanja kojom se vode… Ne bih rekla da bilo ko treba nekom da parira, jer opet svako je indivuda za sebe, odnosno par koji ima neku svoju priču i ogromnu vrednost koja odlikuje samo njega.

Autor: M.K.