U 2023. zakoračiće sa zakopanim ratnim sekirama.

Odnos Jovane Tomić Matore i Anastasije Stanojević Palčice iz dana u dan varira. Ove dve zadrugarke su nekada bile u sjajnim odnosima, ali u poslednje vreme situacija između njih nije baš najbolja.

Podsećanja radi, Matora i Palčica su na garnituri posle jedne od žurki u "Zadruzi", pod dejstvom alkohola bile i više nego bliske za dve drugarice. Iako je poznato da je Matora bis*sualnog opredeljenja, Palčica je dopustila da joj se Jovana približi i time joj dala zeleno svetlo da krene u osvajanje.

Njih dve su se mazile i češkale, a zatim je usledio i poljubac koji je i više nego šokirao Palčicinog dečka Matrka Petruševića Petrućija. On nije znao kako da reaguje što ga na to što ga je devojka prevarila sa Matorom, ali je ipak odlučio da prevaziđe to i oprosti joj.

Gledaocima je njihov odnos bio zanimljiv, te su ih spojili zadatkom "Sudbinske lisice" što se ni jednoj, a ni drugoj nije svidelo jer su već tada bile u lošem odnosu. Nedelja vezivanja je bila kobna za njih i jedva su dočekale da se zadatak privede kraju.

U jednoj od rasprava Palčica je otkrila da joj je Matora slala poruke tokom veze sa bivšom devojkom i voditeljkom "Red Tv", Sanjom Stanković, što je Jovanu izvelo iz takta te je otkrila da je njen blizak prijatelj iz spoljnog sveta trebao se*sualno da opšti sa Palčicom.

Ipak, njih dve su delimično uspele da pređu poreko svih izrečenih navoda, te su nastavile povremeno da se peckaju i dobacuju jedna drugoj.

U skladu sa prazničnom euforijom, Matora i Palčica su pozirale zajedno ispred zadrugarske novogodišnje jelke, a da li će uspeti da ostave sav haos iz 2022. godine iza sebe i u 2023. uđu u miru, ostaje nam da vidimo.

Autor: M. M.