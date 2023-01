Sumirala utiske!

Poznata pop-folk pevačica Ivana Selakov, sumirala je za Pink.rs 2022.godinu, prisetila se svog učešća na Evroviziji kada je naša pevačica Marija Šerifović osvojila prvo mesto, ali je i progovorila o poklonu za svoju ćerku, Krunu.

Ti si bila prateći vokal kada je Marija Šerifović pobedila na pesmi Evrovizije. Kada se sada setiš toga, kakva osećanja ti budi?

- Prelepo je. Svaki put kada vidim taj snimak, ja se naježim. Deluje moćno, elegantno, sve zajedno je fenomenalno

Kakvi su ti planovi za narednu godinu?

- Baš sam dugo tražila pesme i razočarala sam se jer mi se ništa ne sviđa. I eto napokon, nađem neke tri, potpuno različite. Radujem se što posle, dužeg vremena, imam ponovo pesmu Aleksandre Milutinović, koja mi je napisala sve ove najpoznatije pesme. To ću sada negde, mislim da će biti gotovo u martu

Hoćeš novogodišnju noć provesti sa publikom ili sa ćerkicom?

-Samo jednu nisam radila od poslednjih 25 godina. Samo one prve godine korone kada je bilo zabranjeno. Doček pevam na Zlatiboru, a reprizu na trgu u Vrnjačkoj banji

Šta će ćerkica dobiti od tebe za Novu godinu?

-Ništa spektakularno. Ne volim to kao neki veliki pokloni, mislim da se deca tako navikavaju da imaju sve, a to nije dobro. Ona se uvek obraduje šnalicama, bojicama

Ima li nešto što bi izbrisala iz 2022. godine?

- Iskreno, verovatno da ima nešto sitno, srećna sam što nema krupno. Sitnih ima stvari, krupnih nema

Šta sebi želiš u narednoj godini?

- Ono što ponavljam svake, a to je stvarno istina, da budemo zdravi. Posle ove tri godine da budemo zdravi, srećni, na okupu i da se što više družimo, jer možda sam imala malo manje vremena za druženje. Da više putujem u narednoj. Ićiću na odmor malo duži u februaru, kao da idem prvi put. Mislim naravno, sve je standardno, nemam neke megalomanske želje. Vrlo sam kućni tip, možda malo i previše kućni tip. Volela bih da imam što više nastupa sa svojim bendom. To je to, to su moje želje!

Autor: Nikola Žugić