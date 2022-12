'OSVOJILA ME JE SKROMNOŠĆU' Sloba Radanović se oženio ove godine, a u 2023. postaje otac! Za Pink.rs progovorio o Jeleni, ali i BRAKU S KIJOM KOCKAR!

Muzička zvezda Sloba Radanović u prazničnom intervjuu za naš portal osvrnuo se na privatne uspehe u godini na izmaku, situacije koje su obeležile 2022. godinu, a dotakao se i nekadašnjeg života s bivšom suprugom Kijom Kockar.

Ova godina je za tebe bila sudbonosna, oženio si Jelenu. Čime te je osvojila, pa je ona ta "za ceo život"?

- Osvojila me je požrtvovanošću, dobrotom, skromnošću... Mogao bih do sutra da nabrajam vrline do sutra!

Da li vam se odnos promenio otkako ste u braku?

- Ne mogu da kažem da se nešto promenio, ali to je ozbiljniji korak u svakoj vezi. Živimo ozbiljnije naš zajednički život.

Jesi li naučio neke stvari iz prethodnog bračnog iskustva, pa si ih promenio ili primenio sada?

- Ne trudim se da poredim prethodni i ovaj brak. Uvek se vodim srcem, pokušavam da radim na sebi, da bolje razumem život, pa samim tim i brak.

U 2023. dobićeš dete... Koliko se raduješ što ćeš se ostvariti u ulozi oca i da li te malo plaši odgovornost koja je pred tobom? Izazovno je u današnje vreme podizati decu.

- Jedva čekam! Ne plašim se, mislim da ću svoje dete vaspitati baš onako kako treba, nemam neki strah. Najveći mi je strah dok je mali, kako ću ga uzeti u ruke (smeh).

Jedan si od najangažovanijih pevača ove godine, da li su neke kolege pokazale sujetu, ljubomoru ili pokušavale da ti sabotiraju nastupe?

- Uvek ima toga. I kad čujem, gledam da ne obraćam pažnju na te neke stvari, nekako se u životu sve to postavi baš onako kako treba da bude. Svakome na čast šta misli o drugima. Ja sve kolege poštujem, time se vodim.

Ove godine pričalo se o tvojim ljudskim podvizima - kada si izbacio onog nasilnika iz teretane, i čoveku na mostu spasio život. Koje si životne pouke izvukao? Šta ljudima nedostaje u današnje vreme, kakvi smo postali?

- Nema tu mnogo velikih pouka... Ja idem kako razmišljam u tom trenutku, kako se srcem vodim. Danas je ljudima potrebno malo više empatije, osećajnosti prema drugima... Da osetimo i potrebe drugih ljudi, ne samo svoje potrebe. Ne treba samo grabiti za sebe i gledati svoju guzicu, već i druge. Postali smo mnogo hladni, otuđeniji jedni od drugih... Veliki materijalisti, sve nas to ubi. Mislim da sam rođen u pogrešno vreme.

Da li su te ove godine nervirale i uznemirile ponovne priče o tvom "prošlom životu"? Kija je pisala o tebi na Tviteru.

- Ne obraćam pažnju na te stvari, niti se bavim tim stvarima. Retko to čitam, osim ako mi neko ne pošalje. Ne može to da me uznemiri, da me dirne. Sve je već viđeno, sve smo već čuli.

Da li će 2023. biti najlepša u tvom životu zbog svega što te čeka?

- Nadam se da hoće. Dobiću sina, a nadam se da me čekaju još neki lepi trenuci i momenti.

