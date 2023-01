Kako ističe, ne bi ništa iz ove godine obrisao!

Popularni pevač Milan Obradović, poznatiji kao Miki Mećava, za Pink.rs sumirao je ovu 2022. godinu, koja je, po svemu sudeći, za njega bila itekako ispunjena radošću i lepim vestima, jer mu se ćerka Aleksandra udala, pa mu nakon toga i saopštila da će da postane deda.

U Novoj godini postaćete deda, kako se osećate?

- Fino. Prijala mi je vest, ali to niko nije znao. Rekli su mi da će posle svadbe poraditi što se tiče bebe i deteta. Ispalo je slučajno da je Aleksandra, ćerka, rekla: "Ja sam u drugom stanju". Nisu mi to rekli, nego kad su stigli rezultati, pozvali su me kao da mi daju neki poklon, ajde potrudili su se oko svadbe, ja to nešto ne volim. Sad neka kutija, kad ja otvaram, pogledam a ono rezultati, beba iz stomaka i kao: "Postaćeš deda". Toliko mi je bilo drago, i zbog Miloša i Aleksandre

Koji poklon će dobiti?

- Dobiće za onu Novu godinu tamo, nemam ništa u planu. Neka on bude živ i zdrav, ima tamo do juna, može da se desi da se rodi kao i ja, trećeg juna

Koje ime će dobiti?

- Ne znam. Ja sam im rekao da ne žure. Ja sam starog kova, sujeverje i ono: "Nemoj pre vremena"...Imam dva imena, ja bih voleo neko naše srpsko ime, toliko lepih imena. Koje ime bude kum odabrao, biće to, samo da ne bude nešto strano, to mi se ne dopada.

Ima li neki događaj koji biste u 2022. godini voleli da izbrišete?

- U ovoj nemam. Nije se ništa spektakularno dogodilo, sem ove svadbe i da smo saznali da je Aleksandra u drugom stanju. Nemam ništa ni da dodam, ni da oduzmem. Jedna prosečna godina, ovo je samo šlag na tortu. Oporavljam se od korone, to bih voleo da izbrišem, to što sam se razboleo

Šta da očekujemo od vas u 2023. godini?

- Obećao sam i prošle godine da ću nešto raditi, imam neke pesme koje sam pripremio. To je u studiju, nažalost, ne znam da li su moderne i u trendu. Oduvek sam želeo da napravim jednu pesmu, pošto sam rođen u Prokuplju i što sam stariji sve me više vuče da idem tamo, o svom gradu jednu pesmu. Ja ću se potruditi što se toga tiče. Ja sam počeo to pre jedno 15 godina, imao sam nešto formirano, ali nije mogao neki nastavak. Sedeli smo i razmišljali, a ja sam letos renovirao, pa sam evocirao uspomene kad sam bio mali. I onda, vratile su mi se uspomene i stvorilo se to i ja obećavam da će naredne godine izaći ta pesma.

Autor: N.Ž.