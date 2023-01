Kao i svake godine, Veliki šef je za zadrugare organizovao spektakularnu žurku povodom proslave Nove godine.

Međutim, pred sam početak došlo je do drame u spavaćoj sobi između Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića i to zbog načina na koji mu je postavila pitanje. Njih dvoje su se prepirali, ali kao i do sada, svađa se završila ljubavnim pomirenjem.

I Lazar Čolić Zola se iznervirao jer mu je Miljana Kulić saopštila da Marija ne želi da im da piće koje su sačuvali.

Zbog alkohola se dogodilo mnogo drama tokom sinoćnje proslave, a prva je bila između Matore i Aleksandra Kerića zbog otimačine piva.

Da nije sve tako crno pokazali su Slađa Lazić i Marko Smiljić, koji su se poljubili pred zadrugarima. Ovo je ujedno bilo i njihovo pomirenje, kako su pre nekoliko dana imali žestoku svađu.

Zvezdan je odlučio da potraži piva koja su zadrugari sakrili, a kako je zamolio Anu Spasojević da čuva stražu ispred vrata, po kući se pročula priča da se on osamio u sobi sa Anđelom da bi je zaprosio, što je ona potvrdila zadrugarima.

Sat je otkucao ponoć, a zadrugari su počeli da čestitaju jedni drugima Novu godinu, poželeli sve najlepše publici, a potom izašli da se se provesele.

Tradicionalno, Veliki šef je organizovao spektakularni vatromet, ali i trubače.

Može se reći da je noć iza nas bila noć pomirenja. Ivan Marinković je prišao Aleks i čestitao joj Novu godinu.

Zvezdan je prišao uplakanom Mariji Kulić, koja mu je takođe čestitala praznike, ali i žestoko iskritikovala zbog javne prevare.

Iako su se dugo krili od zadrugara, Anđela i Zvezdan su sinoć odlučili da se više ne kriju, pa su se tako više puta javno poljubili pred cimerima.

Marija je i sinoć bila bez dlake na jeziku, pa je Ivanu Marinkoviću stavila do znanja da će mali Željko ostati Kulić.

U međuvremenu je došlo do drame između DJ Tamaris i Adama Đoganija, koji ju je zatekao kako priča sa Markom Smiljićem. Digla se frka, a obezbeđenje je reagovalo.

Obezbeđenje je reagovalo i u sukobu Palčice i Petrućija. On je bio nervozan zbog toga što nije nabavio alkohol, dok je ona bila nervozna što nju ponovo krive za njegov haos.

U nizu šokantnih preokreta na Novoj godini, zadrugari su dobili priliku i da vide više sočnih poljubaca Anite Stanojlović i Matore.

Anđela je sa druge strane osetila nalet ljubomore zbog Zvezdanovog plesa sa Majom Marinković. I Maja i Zvezdan su se pravdali da tu ne postoji ništa, a Anđela im je poručila da ne želi da oni daju priliku ljudima da uopšte posumnjaju na to i pokreću temu.

Car je bio posebno emotivan i tokom večeri je više puta pričao Aleks koliko je zaljubljen u nju i koliko mu je drago što je njegova porodica prvi put javno podržala njegovu devojku.

Dok su Miljana i Zola uživali, Bebica je plakao, a u jednom trenutku mu se priključila i Marija Kulić.

Zadruga 6 - Bebica plače - 01.01.2023. pic.twitter.com/GCuqEM2SaH — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 01. јануар 2023.

Marija se i razveselila, a sve je šokirao njen ples sa Zolom, i to uz Miljaninu obradu pesme "Idi mami pa se žali".

Miljana se sa druge strane bukvalno nudila ocu svog deteta. Pozvala je Ivana da prevari Jelenu sa njom, što je on odbio.

Iako je provela pola večeri ljubeći se sa Matorom, Anita je doživela pravo pomračenje kad je saznala da su se Marko i Ana Spasojević poljubili. Napala ga je, a ona počela da histeriše, dok su zadrugari pokušavali da je smire.

Anita se prividno smirila, samo kako bi opet mogla da ode do Marka, gde je počela da ga ucenjuje i moli da se pomire. Anita mu je poručila da će napustiti Zadrugu ukoliko on ne bude bio sa njom u vezi.

Anđela je u jednom trenutku upitala Zvezdana šta je njegov otac Moka Slavnić zaista mislio kad mu je poslao čestitku, a Slavnić ju je uvervao da je sve u redu i da otac želi da ga vidi nasmejanog.

Pogođena time što je Moka nije pozdravio, Matora je po kući proširila priču da Zvezdan zaista želi da zaprosi Anđelu.

Peca se u međuvremenu posvađao sa Anitom zbog piva, a kad mu je to prebacio Neca, došlo je do njihove tuče u garderoberu.

Marko Marković se skoro cele noći nije odvajao od Žane Đorđević, a u jednom trenutku su se i osamili ispred paba, gde mu je ona zamerala ponašanje prema Aniti. Na kratko ih je prekinula Matora, koja je došla da ih isprovocira, jer je bila ljubomorna.

Još jedan okršaj se dogodio zbog otimačine oko piva. Aleksandra Nikolić je napala Miljanu Popović zbog toga što je uzela piće koje je ona htela, a ove zadrugarke su se počupale u toaletu, gde ih je obezbeđenje razdvojilo.

Car je izgoreo od besa zbog ove situacije, pa je Aleks žestoko iskritikovao i rekao joj da više ne sme da pije.

Međutim, to nije bio kraj haosa. Miljana je počela da pecka Aleks za Bujanovac, a Nikolićeva ju je gađala flašom.

Dok je Aleks bila ispred rehaba, Maja Marinković je iskoristila priliku da porazgovara sa Carem. Maja ga je potkačila za Aleksandrin haos, a potom istakla da je uživanje biti sam u rijalitiju.

Svetla u spavaćoj sobi su se ugasila, a u krevetu DJ Tamaris dešavala se zanimljiva situacija. Aleksandar Sauer i Aleksandar Kerić su legli kraj nje, a Kerić je ostao i pričao sa njom preko sat vremena.

Bebica je pažljivo posmatrao ovu situaciju i pružio im podršku.

Boki je prebacio Miljani svađu sa Aleks i pominjanje Bujanovca, te istakao da je Aleks radila kod njegovog druga i da se nije bavila prostitucijom.

Za to vreme Aleks i Car su odlučili da se malo opuste. Ona ga je prvo oralno zadovoljila, a potom su imali i divlju vrelu akciju.

Zadruga 6 - Aleks oralno zadovoljava Cara - 01.01.2022. pic.twitter.com/hYLHgoPh88 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 01. јануар 2023.

Žestoku vrelu akciju su imali i Miljana i Zola.

Zadruga 6 - Miksi zajahala Zolu, II deo - 01.01.2023. pic.twitter.com/qd3xsWkMAV — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 01. јануар 2023.

Poslednje zadrugarke koje su ostale budne bile su Matora i Milica Veselinović, koje su se češkale u Miličinom krevetu, koji je Matora napustila nakon nekih dvadesetak minuta.

Zadruga 6 - Matora češka Milicu, II deo - 01.01.2023. pic.twitter.com/Lc1qBrcFfQ — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 01. јануар 2023.

Ostaje da ispratimo šta nam sledi u burnim satima koji slede u "Zadruzi", zato budite i dalje uz televiziju Pink, a sve što ste propustili možete pronaći na portalu Pink.rs.

Autor: M. P.