OVAKVA REPRIZA NOVE GODINE SE NE PAMTI! Miljana prevarila Zolu na očigled svih sa Markom Markovićem, a onda mu VRELOM AKCIJOM pokazala pokajanje!

Neverovatna žruka povodom reprize dočeka Nove godine održala se sinoć na velepnom imanju Zadruge. Zadrugare su svojim vokalima uveseljavale Sara Reljić i Sandra Rešić.

Na samom startu večeri, Veliki šef je zadrugarima obezbedio bogatu trpezu, a oni su još jednom pokazali neverovatnu alavaost, pa su kao nikada do sada razgrabili piće i alkohol.

Prva je nastupala Sara Reljić koja je svojim voklanim sposobnostima dovela atmosferu do usijanja. Tik uz nju dok je pevala bila je Maja Marinković koja je sve vreme igrala, a u nekoliko navrata iskoristila priliku da potkači Filipa Cara.

Maja je zauzela mesto na podijumu kraj Sare i pevala i igrala sa njom. U jednom momentu ju je pogodila pesma pa je zagrlila muzičare.

Vidno zanimljiv susret desio se kada je pevačica Sandra Rešić ušla u Belu kuću. Naime, ona i Aleksandra Nikolić su se izgrlile i izljubile kao da nikada nisu bile u sukobu.

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola imali su rasprave cele večeri. Naime, Zola je Miljani zamerio ponašanje tokom žurke, pa joj je u nekoliko navrata poručio da se ugleda na Aleksandru Nikolić što je Filipu Caru i te kako značilo.

Izgledaš kao dama, a ponašaš se kao... Filipe, pokušavam da objasnim Miljani kako da se ponaša. Aleksandra se ponaša damski, gospodski. Kad ustane da igra, zna sa stilom to da radi - rekao je Zola.

Nakon što su ušli u Belu kuću, oni su seli da večeraju, a Zola je rekao Miljani da obrati pažnju na ponašanje njen majke.

Gledaj Mariju šta radi, gu**ovi rade - ponavljao je Zola.

A ti u Mariju gledaš - rekla je Miljana.

Aleks Nikolić tražila je od Filipa Cara da joj prizna da li je bio sa Sandrom Rešić pre ulaska u "Zadrugu", što je on negirao, a ona mu nije verovala.

U jednom momentu Miljana Popović je sela pored Marije Kulić, te je tom prilikom upozorila da obrati pažnju na ponašanje Nenada Macanovića Bebice, koji je sve vreme igrao, što ona nije očekivala, s obzirom na to da je danas plakao zbog čestitke porodice koju je dobio.

Ja sam baš posmatrala Bebicu. Vidite kako se veseli i pije, što nije tužan zbog Miljane, porodice, čestitke - rekla je Miljana.

Zato što on misli da je ovo za Miljanu rijaliti - rekla je Marija.

Dj Tamaris požalila se Sofiji Uni Manić i Nenadu Laziću Neci da joj padaju sve teže situacije kroz koje prolazi, te se osvrnula i na izdaju Marka Smiljića.

Marija Kulić se požalila MIljani kako je Nenada Macanovića Bebicu uhvatila u laži.

Miljana je potom igrala sa Markom Markovićem i to veoma prisno, a sve to su pod budnim okom ispratili Bebica i Marija. Nakon toga Miljana i Marko su se osamili, a potom je pao neverovatan poljubac ovo dvoje zadrugara.

Miljana i Marko sedeli su ispod trema u momentu kad su se Zola i Anita uputili ka njima. Ovaj momentat Miljana iskoristila je da napakosti Stanojlovićevoj i Čoliću, te je obljubila Marka, koji se nije bunio.

Anita se nakon toga pravdala Miljani jer je pričala sa Zolom,. Ona joj je otkrila da je Zola to namerno radio kako bi nervirao Miljanu.

Miljana je potom došla sa Bebicom do njegovog kreveta, te je tom prilikom počela da mu cepa čestitke porodice, da bi nakon toga napravila haos jer je Anđela Ilić bila kraj Zole.

Marija Kulić videla je Nenada Macanovića Bebicu kako prisno pleše sa Žanom Omnion, te je odmah otišla do pušionice kako bi to prenela Miljani Kulić.

Lazar Čolić Zola imao je napad ljubomore zbog zbližavanja Marka Markovića i Miljane Kulić, pa je njoj sve vreme to prebacivao. On je potom otkrio Mariji kako je on dobar čovek jer Miljani prašta sve ispade.

Adam Labunski latio se mikforona, te je tom prilikom zapevao čuvenu pesmu Zajdi Zajdi. Njegova maestrala izvedba je rasplakala mnoge između ostalog i Bebicu.

Anđela Đuričić uzela je tacnu sa tortama, te je počela da ih jede i tom prilikom saopštila je Zvezdanu Slavniću da moraju da ih isprobaju sve za svadbu.

Lazar Čolić Zola zamerio je Miljani Kulić jer ga ne poštuje, te joj je otkrio da je to narušilo kvalitet njihovog odnosa, ali je Miljana to ubržo ispeglala vrelom akcijom sa Zolom.

Zadruga 6 - Miksi uporna, želi vrelu akciju sa Zolom - 02.01.2023. pic.twitter.com/kkd0lrJplq — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 02. јануар 2023.

Zadruga 6 - Miljana i Zola zatresli zidove Rajskog ostrva - 02.01.2023. pic.twitter.com/HgWqVp4HNJ — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 02. јануар 2023.

Palčica je u cik zore ušla u sukob sa Markom Stefanovićem, a potom odmah i sa Miljanom Vračevićem. Uvrede su pljuštale na sve strane, a obezbeđenje je sve vreme bilo u pripravnosti.

Usred svađe Miljana Vračevića i Palčice, Maja Marinković se popela na sto, te se tom prilikom obratila u kameru.

Ja mislim da je danas deda mraz uneo mir u kuću. Pozdrav za Deda mraza - rekla je Maja.

Maja i Marko Janjušević Janjuš često su jedno drugom posvećivali pesme Ace Pejovića, te je ona na krju žurke psovetila upravo Janjušu pesmu.

