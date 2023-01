Božo Dobriša, popularno TV lice Pink M, sumirao je za Pink.rs 2022. godinu, otkrio tajne sa primorja, a vrelim plesom poslao je poruku Ani Nikolić, ali i čitaocima.

Vredno radiš tokom cele godine, a posebno tokom letnje sezone u Crnoj Gori. Koje su to estradne tajne od ovog leta sa primorja, koje se još uvek nisu otkrile?

- Za Pink M ne postoje tajne, ali jednu ću izdvojiti. Jedna pevačica, verovali ili ne, ostala je dužna aranžman u skupom hotelu preko 4.000 evra! Nikada se nije otkrilo ko je ta pevačica, to znam samo ja, ali za te estradne tajne najbolji je kolega Nemanja Vujičić, on to najbolje zna. Ali ta pevačica nikada nije htela da plati aranžman od 4.000 evra. I dalje je dozivaju, mole, a ona ništa, a vi pogađajte ko je to. A velika je zvezda, nije da nema.

Šta ostaje kad padnu haljine, ili kad padnu kupaći kostimi?

- Kad padnu haljine ostanu sve pikanterije koje su pevačice krile godinama da bi bile poznate i slavne. E, sad neka razume ko god kako hoće.

Šta pevačice više vole, skupe kraljevske apartmane na crnogorskom primorju ili jahte imućnih biznismena?

- Kakvo je to pitanje? Pa, naravno, pevačice najviše vole jahte imućnih biznismena, to su im najbolji drugovi! Te jahte su im drugovi, drugarice, ljubavnici, sve. Kada pevačice dođu iz Srbije, Bosne, one pravo idu na jahtu kod svojih nazovimo prijatelja. Tamo se ne snimaju samo spotovi, rade se i one stvari, ali te pevačice jahte predstavljaju kao svoje, daju im čak i imena. Zar ne znate jahtu Severina, koja se godinama nalazi u budvanskoj marini? Najviše vole jahte, kakve kraljevske apartmane!

Jesi li imao neku neprijatnost ove godine sa nekom pevačicom, pevačem, neki problem?

- Ništa, stvarno nije bilo problema nikakvih. Često sarađujemo i kažu mi:"Da me je ovo neko drugi pitao, ja bih ga ošamario". Ja to sve nekako kroz osmeh, znaju da nisam zlonameran.

Koja ti je najupečatljivija showbizz priča od ove godine?

- Bilo ih je puno, svađa oko pesme "Provereno" Milice Pavlović i Ane Nikolić, ali mi je bolje i aktuelnije ovo sada pomirenje Dragane Mirković i Seke Aleksić. Nadam se da se nisu pomirile u Beču.

Ana Nikolić je zakazala arenu za oktobar sledeće godine, na koji način bi je ti motivisao?

- Ana, nema čega da se plašiš, biće jedna, pa druga arena, region... Predviđam ti zvezdanu 2023. godinu.

Nataša Bekvalac ove godine nije imala sreće u ljubavi. Da li joj prognoziraš ljubav 2023. i koje savete bi joj udelio, šta treba da radi da bi bila uspešna na polju ljubavi?

- Ja sam Nataši davno isprognozirao, i to je tako. Ko kaže da Nataša Bekvalac već nije srećna u ljubavi?! Ko kaže da ona nema zgodnog Crnogorca pored sebe?! Zapitajte se malo što je 31.12. pevala u Crnoj Gori? Nataša možda ima dečka Crnogorca, ja prognoziram da će u 2023. biti kraljica novih ljubavi, stara titula se vraća.

Aco Pejović je prihvatio da ga igraš u filmu koji bi se o njemu snimao, koju još poznatu ličnost bi mogao da igraš?

- Daru Bubamaru! Samo ne znam kako bih sa mlađim dečkom, šta bih ja tu radio, kako bih se snašao (smeh).

Brena je ove godine izbacila svoju kolekciju čarapa, šta bi ti, sa svojim potpisom, voleo da lansiraš?

- Lansirao bih novčanik, da ljubavnice imaju gde da skrivaju pare. Znate ono moje staro pitanje, zbog čega ljubavnica nije stalni član domaćinstva kad najviše troši? Pa, gde su pare? U novčaniku "Božo", koji ću ja kreirati.

Autor: D.T.