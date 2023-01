Svetlana Grubor, voditeljka "Novog jutra" TV Pink, sumirala je prethodnu, za nju jednu od najlepših godina do sada, a potom otkrila koliko joj znači podrška supruga, kao i sa kakvim se profesionalnim i privatnim izazovima suočava.

Kakva ti je bila 2022. godina?

- Ova godina je za mene jedna od najlepših u životu. Rodila sam još jednog sina Alekseja i tako ostvarila jednu od svojih najvećih zelja. Nisam jedva čekala da prođe jer sam se zaista prelepo osećala. Sa tom radošću dočekujem i 2023. i sigurna sam da će biti još lepša.

Šta bi volela da ti 2023. godina donese?

- Ja nikada nisam želela nerealne stvari. Još odmalena sam naučena da želim ono što mi nije nedostižno i tako retko imam momente kada sam nezadovoljna. Neka bude sve kako je bilo i ja ću biti srecna.

Ove godine dobila si sina po drugi put. Kako je na tebe uticalo roditeljstvo?

- Za mene je roditeljstvo nešto najdivinije što sam mogla sebi da poželim. Rođenje Alekseja nas je sve u kući potpuno okupiralo i oplemenilo. On je jedna predivna beba i od momenta kada sam ga prvi put ugledala moj život se obojio najlešim bojama.

Tvoj posao istiskuje dosta vremena kao i posvećenosti, kako uspevaš da balansiraš između posla i porodice? Koja je tvoja tajna?

- Kada mi postave ovakvo pitanje uvek se setim one izreke “iza uspešne žene stoje dve babe koje čuvaju decu”. U mom slučaju tu su još i suprug, dve tetke, dve sestričine (smeh). Jako sam srećna što ima ko da mi pomogne i što u tom smislu nemam briga. Takođe, ono što je možda i važnije od ove logistike jeste podrška supruga za sve što radim. Mislim da je partnerska podrška nešto najlepše što možete da imate. Nikada do sada se nije desilo da jedno drugo sputavamo u svojim poslovnim ambicijama i ja verujem da je to ključ uspeha.

Bila si odsutna godinu dana sa malih ekrana, šta je ono čime si se najmanje radovala povratku na posao?

- Jedino što mi je malo teže u mom poslu jeste ustajanje u četiri ujutro. Ne postoji način da se naviknete na to. Međutim, kada uđem tako rano ujutru na Pink i vidim sve svoje kolege sa kojima radim, brzo nestane umor.

Postoji li nešto što o tebi ne znamo, a sada je idealna prilika da nam kažeš?

- Od kada sam počela da se bavim ovim poslom trudila sam se da svoj život držim daleko od javnosti, zato sam i sigurna da postoji mnogo stvari koje o meni ne znate. Sa druge strane, ne smatram ni da su te neke stvari toliko i važne mojoj publici. Ali kada me već pitate, evo jedne koju sigurno ne znate, a to je da smo moj suprug i ja išli zajedno u osnovnu školu i sedeli smo u istoj klupi. Naravno, ljubav između nas se razvila tek kada smo bili studenti, mada je uvek bilo simpatija.

I za kraj, koja je tvoja poruka čitaocima i gledaocima za 2023. godinu?

Verujte u sebe i svoje snove. Mnogo radite na tome da ih ostvarite. Ne odustajte, čak i kada je jako teško. Negujte u sebi ljubav prema drugima čak i prema onima koji su vam neprijatelji.

