Dok Zvezdan Slavnić u "Zadruzi" uživa u ljubavi sa Anđelom Đuričić, ni ne sluti da se napolju vodi žestoki rat između njegovog oca Moke Slavnića i bivše supruge Ane, koju je javno ostavio i otpočeo vezu s 22 godine mlađom Crnogorkom.

Moka je isprva držao stranu bivše snaje Ane, koja ga je, kako je rekao, povredila time što je na svom ličnom nalogu na Instagramu objavljivala fotografije i izjave bez prethodne konsultacije sa njim (?!). Kap koja je prelila čašu jeste stara Anina fotka u muškom društvu, ispod koje je napisala "Moja najveća ljubav", zbog čega je Zvezdanov otac rešio da joj javno okrene leđa.

- Posle oglašavanja Ane o njenom nekadašnjem emotivnom statusu, bez konsultacije sa mnom, nemam više potrebe da u ovoj fazi Zvezdanove idile budem na njenom strani i da sam je eksplicitno, kao što se zna, uvek bio na njenoj strani. To sam do poslednjeg dana radio. To me je iznenadilo jer to je krupan zaokret sa njene strane. Znam da je inteligentna, ali kad ne razmišljaš glavom već emocijama možeš da pogrešiš. Šta je htela sa tim, da kaže da on nije bio tako važan u njenom životu i da istakne nečiju drugu ljubav. Imao je i Zvezdan te ljubavi, pa nikad nije isticao - poručio je Moka, nakon čega mu se javila Ana i "očitala mu bukvicu".

Ti treba da se stidiš svake svoje reči u ovom intervjuu jer pljuješ po sebi! Nikada, ali nikada ne želim u životu da te čujem i vidim, kao i tvog sina. Sram treba da bude da izjaviš sve što si izjavio! A moje ime samo jednom još da se pomene u bilo kom kontekstu... Ovaj intervju znaš šta je takođe - izdaja! Sve najbolje u životu od srca - glasila je Anina poruka, u čiji smo posed došli.

Pozvali smo Moku, kog smo upitali u kakvom je sada odnosu sa Anom i da li se nastavio njihov privatni "rat".

Nije nikakav rat. Nema ničeg više između nas, rekla je da je više nikada ne spominjem, to je ok. Ja ću to da ispoštujem. Znate da sam joj bio naklonjen, ali poštujem njenu odluku. Poslala mi je glasovnu poruku sinoć, naduvala me do j*ja, ali nema veze, ja to mogu da podnesem - poručio je Moka.

On ne krije da sada u potpunosti podržava ljubav svog sina i Anđele Đuričić, koju jedva čeka da upozna.

Ono što je Zvezdan uradio nije preljuba, nije izdaja. To je klasičan primera raskida, najklasičniji, samo što je išao preko televizije, pa milioni gledaju. Da su kod kuće, došao bi da joj to kaže, jer on ništa prvo nije uradio, već nakon što je raskinuo. Gledam zdravlje i sreću svog sina, apsolutno mi je drago što je srećan kraj Anđele. Vidi se koliko su ona i Zvezdan zaljubljeni. Ako mi Bog da da je vidim, dok je unutra, da joj kažem da se apsolutno ne oseća krivom jer je Zvezdan raskinuo sa Anom. Zvezdan je pokazao da mu se sviđa, on je prvi napravio prvi korak - poručio je Moka za Pink.rs.

Autor: D. T.