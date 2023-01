SLOVENKA SE TRESE! Prozvala Carevu porodicu, od brige oka ne sklapa: Na moju Aleksandru je BAČENA CRNA MAGIJA, idem u Tumane DA SE MOLIM!

Iako su roditelji Filipa Cara podržali njegovu emotivnu vezu sa Aleksandrom Nikolić, što su mu jasno stavili do znanja putem praznične video-čestitke, ali i poklonom koji su poslali novoj snajki, njena majka Slovenka je sumnjičava.

Kako je ispričala u razgovoru za Pink.rs, ona smatra da "tu nisu čista posla", te da se iza te podrške zapravo krije nešto drugo. Porodici Filipa Cara, kako kaže, ne veruje.

Da vam ja nešto kažem, ja ne pasem travu! Čovek sam kakav jesam, ali nimalo nisam glupa! Sve to je meni jako sumnjivo. Dajte, Boga ti, oni sad kao pozdravlju Aleksandrom. Videla sam pozdrav, ali posle vidim da su joj poslali vlažne maramice... Bezveze! Ne znam šta su poslali, videla sam samo vlažne maramice koje je Janjuš izvadio i pokazao. Nešto mi tu smrdi jako, Bog mi govori sasvim drugo, otkad sam doživela kliničku smrt mnogo više vidim od ostalog sveta - priča Slovenka.

- Sve mi je to sumnjivo to sve sa Carem. Ona to sebi ne bi dozvolila, znajući moje zdravstveno stanje. Ja sam 11 godina sama, sa gospodom Bogom... Ovo nije ona, ali ja ne znam šta ću da radim, ići ću u Tumane da se molim.

Ona i dalje tvrdi da ponašanje svoje ćerke ne može da shvati.

Sa Aleksandrom nešto nije u redu, Bogom vam se kunem. Sa mojim detetom se nešto dešava, ne znam kako da je spasim, kako da joj pomognem - priznala je Slovenka, koju smo pitali da li sumnja da joj je ćerka pod uticajem crne magije.

Verujte mi da je tako! U to nisam verovala dok se ona nije razbolela, dok nisam došla do saznanja od čega se razbolela. Na selu sam rođena, bapske priče, ali... Verujte vi meni. Ja ne prepoznajem svoju Aleksandru!

