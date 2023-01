'PRETIO JE DA ĆE MI UBITI DECU' Poslušajte glasovne poruke Bojana Simića, ovako je pretio Ivani Šašić: Sinove mi je zvao MONGOLOIDIMA! (VIDEO)

Pevačica Ivana Šašić i dalje je van sebe zbog svakodnevnih uvreda koje na račun nje, a sada i njenih sinova, u "Zadruzi" izgovara njen bivši suprug Bojan Simić, od kog se prošlog leta razvela zbog preljube.

On je juče u "Zadruzi" pričao da su joj deca "antihristi", te da je on morao da ih vaspitava jer se pevačica navodno odala alkoholu. Ivana je to prokomentarisala u razgovoru za naš portal, a sada se ponovo oglasila i dostavila nam samo neke od mnogobrojnih Simićevih audio poruka, koje joj je slao.

Bolest njegova ne bira. Neka čuje narod sitnicu od onoga kako je on meni pretio. Pretio mi je da će mi ubiti decu i mene, da će mi kuću zapaliti. Tako on to radi, to je Boki, nisam mogla da ga iselim iz kuće - priča Ivana, koja uredno arhivira sve njegove uvrede u "Zadruzi", koje će njen advokat dostaviti sudu.

Decu mi je nazivao mongoloidima, degenericima i retardima. Nikolu je zvao škart. Moj Nikola je to rekao Caru kada se čuo sa mnom, posle Bojanovog ulaska u "Zadrugu".

Poslušajte šta joj je slao:

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: D.T.