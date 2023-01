KO GROM IZ VEDRA NEBA! Biljana Dragojević se javno obratila Filipu Caru, GORE SVE MREŽE zbog njenih reči! KAKVA PROVOKACIJA!

Biljana Dragojević, majka prošlogodišnjeg pobednika "Zadruge" Dejana Dragojevića, javno se obratila Filipu Caru, koji je u petoj sezoni rijalitija zavodniku iz Veternika "preoteo" suprugu Dalilu, a potom u aktuelnoj, šestoj sezoni, i devojku Aleksandru Nikolić.

Dragojevićka je na svom Instagramu podelila deo iz sinoćnje emisije, gde je gošća Jovana Jeremić upitala Cara šta on to ima što nema Dejan, pa mu "skida" svaku devojku. Uz to je ostavila komentar koji je podigao veliku prašinu.

E, Car pokupi sve što ne valja od Dejana i hvala mu na tome. Car nema ništa posebno, osim dobru metlu i počisti šljam ispred Dejanovih nogu. Hvala Care na metlanju, sretna nova - poručila je Biljana, što je naišlo na veliki odjek na mrežama.

Autor: D.T.