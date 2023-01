KRIJE KOGA JE PRVO POLJUBILA ZA NOVU! Tanju Savić pitali kada će opet OBUĆI VENČANICU, a odgovor je PRAVA ENIGMA!

Pevačica Tanja Savić će praznike provodi sa sinovima u Smederevu.

- Uskoro se bliži Božić i mi volimo da smo tog dana skupa. Deca obožavaju prazničnu atmosferu i neizostavno kićenje jelke, tako da su me baš obradovali kada sam se pre nekoliko dana vratila sa puta - kaže Tanja, a zatim se osvrnula na svoje detinjstvo i kako je ona provodila praznike s porodicom.

- Isto kao i sada. Tata je unosio badnjak u kuću, a mama zrnevlje. Naravno, tu bi bila i tradicionalna trpeza na Badnje veče. To su lepi momenti koji ostaju urezani u sećanje.

Iako se mnogi interesuju da li je sama i koga je poljubila u ponoć, pevačica kaže da jače polovine nema na vidiku, te će praznike provesti sa sinovima i sestrom.

- Zasad, na ljubavnom planu ništa novo - kaže Tanja, a na pitanje da li ćemo je ponovo videti u venčanici, kroz osmeh kaže: - E to se sigurno neće dogoditi uskoro, što ne znači da sam prestala da verujem u ljubav.

Danas mnogi zameraju mlađim pevačicama što više vode računa o stasu, nego o glasu.

- Važno je da svako pronađe svoj put, a u ovom slučaju se svako služi onim što ima. Svakako se u današnje vreme muzika i sluša i gleda. Lepo je kada je u paketu i jedno i drugo.

Savićka je otkrila kakva je za nju bila 2022. godina i šta to sebi želi u narednoj.

- Ova godina mi je bila izuzetna, samo mi je žao jer mi je mnogo brzo prošla. Imala sam zaista puno lepih trenutaka u ovoj godini, lepo vreme provedeno sa decom, a uz to sam i imala puno nastupa i koncerata. Ipak, uspela sam da odvojim vreme i za prijatelje i porodicu pored svih obaveza. Ono što je bilo manje lepo je to što sam letos bila prehlađena i to je toliko uzelo maha da je trajalo skoro dva meseca. Naravno da imam i puno neostvarenih želja. To je da snimim novi album u narednoj godini i da se ostvari neki veći solistički koncert - rekla je pevačica.

Autor: pink.rs