Netrpeljivost raste!

Jelena Golubović i Miljn Vračevič ušli su u žestok okršaj,prilikom čega je došlo do polivanja.

Okrušaju je prethodila svađa, prilikom čega je Jelena zamerila Miljanu to što ističe sebe u prvi plan i ne dopušta drugima do dođu do izdražaja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.