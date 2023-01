TAKO TO RADI ZVEZDA! Dragana Mirković SKLONILA SVOJE OBEZBEĐENJE, pa ušla u publiku! SVI PALI U TRANS! (FOTO)

Zato je najveća!

Naša najveća muzička zvezda Dragana Mirković, oduvek je važila za miljenicu naroda, zbog svog spontanog ponašanja i prirodnosti, što je još jednom dokazala.

Na jendom njenom nastupu, ona je zamolila svoje obezbeđenje da se pomeri, kako bi došla do publike i zagrlila sve one koji to žele.

Je l' mogu da zamolim obezbeđenje da se skloni od mene, tako, da ja mogu da budem sa svojom publikom - rekla je Dragana i ušla u okupljenu masu.

Ovo je publika dočekala ovacijama, a snimak je osvanuo i na TikToku, gde su mnogi komentarisali da je jedna Dragana kraljica!

Autor: R.L.