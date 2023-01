'HEMOTERAPIJE MI KUPUJU DVE GODINE ŽIVOTA' Ovo je bila POSLEDNJA ŽELJA pokojnog Zorana Kalezića, a samo jedno nije stigao da ispuni!

Tužna vest koja je pogodila estradno nebi je da je pevač Zoran Kalezić igubio životnu bitku u 73. godini života. On je dugo bolovao od opake bolesti, a o svojoj bitki sa rakom pluća uvek je govorio otvoreno.

Njemu je u Podgorici odstarnjen deo plućnog krila koji je zahvatio karcinom.

Kako mogu da se osećam. Borim se. Sada idem na hemoterapiju, u specijalnu kliniku za plućne bolesti "Brezovik" u Nikšiću. Te hemoterapije su jedina nada čoveku koji ima rak pluća, one mogu da "kupe" dve-tri godine života, a ja verujem u medicinu. Imao sam neku svoju viziju da se lečim tu, gde je moj narod. Jer ja sam narodni pevač, umetnik naroda. Ako treba da skončam, bolje da to bude ovde, nego da skončam kao nečiji sluga u inostranstvu - istakao je Zoran svojevremeno.

- Kada je skoro jedan moj prijatelj potegao to pitanje, dobio je odgovor: "Što ne ide u DPS, on je njihov pevač". A ja sam uvek pevao svom narodu. Bolest je mnogo skupa. Ne daj bože, nikom! Neću da puzim ni pred kim, ne želim da se ponižavam. Nisam ja mandatorni čovek, niko me nije postavio na mesto na kom sam, niti mi je dao mandat. Narod me je odabrao, i od penzije koja iznosi 320 evra, a koju sam stekao svojim radom, živim i lečim se - ispričao je pevač.

On je tada u svom intervjuu istakao da mu je supruga najveća podrška tokom borbe sa rakom.

Tu sam shvatio šta znači biti narodni umetnik. Doktori, hirurzi i celokupno medicinsko osoblje pokazuje mi ljubav u svakodnevnom ophođenju, što me čini srećnim. Još više sam srećan što je uz mene i supruga Irena, jer deca žive svoje živote, sin u Americi, a ćerka u Beogradu - kaže Kalezić.

Pevač je prošle godine napunio 72. godine i tada je otkrio koja mu je najveća želja.

- Voleo bih da održim još jedan koncert u Domu sindikata, hramu muzike, gde sam mnogo puta izlazio na binu. Prvi put 1972, kada sam koncert poklonio divnoj deci iz Škole učenika u privredi. Meni je pesma sve. Pevaću do poslednjeg daha. Pevao sam nedavno i na stihove Alekse Šantića i Vite Nikolića, ali, nažalost, nijedna diskografska kuća ne želi da objavi album sa tim pesmama - rekao je Zoran, koji je u jednom od poslednjih intervjua otkrio da predoseća svoju smrt.

Autor: N.Ž.