Bez dlake na jeziku!

Već danima unazad, u Beloj kući komentariše da su Mikica Bojanić i Maja Marinković u veoma prisnom odnosu, o čemu su danas i pričali u radio emisiji "Amnezija".

Ovim povodom stupili smo u kontakt sa njenim ocem, Radomirom Marinkovićem Takijem, koji nam je na samom početku otrkio kako gleda na te komentare i njihov odnos generalno.

Mikica je jedan domaćin čovek, koji je oženjen, videli smo kakve emocije gaji prema svojoj deci i ženi, video sam kako je plakao. Tako da, imao je sve najlepše da kaže. Ipak je bio tata kada se Maja udavala, ona ga je izabrala za oca, jer ima poštovanje prema Milošu Bojaniću, koji je podržao Maju i kada je ulazila. To je čista glupost! Tamo je zatvoren prostor, mora tamo neko s nekim da se druži, ali čim si s nekim malo blizak, ispada da neko nekoga muva. Razumem ja to, ali od tog posla nema ništa. Sad ću da mu pošaljem poklon, kupio sam njemu, Jeleni i Slađi sada za Božić - rekao je Taki.

Kako se priča da je Bojanić malo navalentniji, Marinković je i na ovo imao komentar.

Jao nije, kad bi mene videli ja se svaki dan glrim i ljubim sa drugim devojkama. Tamo je zatvoren prostor. On je oženjen ima troje, četvoro dece. Pogotovo što je dobio i instrukcije od oca da bude uz Maju. Od prvog dana je on pokazao da je Majin prijatelj. Sećamo se kad je Maja bila za mis, on joj je odmah da desetku. Maja zna da rasturi brakove, nije ništa sporno (smeh), ali ovde tu nema šanse - istakao je Majin otac.

Na pitanje da li misli da će ovo, kako on kaže, prijateljstvo opstati i nakon rijalitija, Taki je imao da kaže.

Prijateljstvo? Zašto da ne, zašto ne bi popili kafu kad smo u Novom sadu, da odem kod Miloša Bojan ića da letujem u njihovim apartmanima. Znam da je skoro, kod Dušice, on je pohvalio Maju i napričao je sve, tako da moram da pohvalim i ja Mikicu. Ja sam spremio za njega poklon, a nisam ni znao da će ovolika prašina da se digne oko ovoga - rekao je Taki.

Za sam kraj pitali smo ga kako komentariše odnos Zvezdana Slavnića i Anđele Đuričić, zbog koje je sin proslavljenog košarkaša, Moke Slavnića, ostavio vanbračnu suprugu sa kojom je bio 15 godina u vanbračnoj zajednici, Taki je imao da doda.

Ja uvek podržavam ljubav, desilo se, vidim da su zaljubljeni. Vidimo šta znači zatvoren prostor. Svi ti tamo komentatori, drvlje i kamenje po Maji kad se smuvala sa Janjušem u trećoj sezoni, a sada ne smeju da udare na Zvezdana. Strahopoštovanje! Onu malu i Maju su rastrgali, krv su pro**šale za crnim stolom, da izvineš... - rekao je Taki, a onda je prokomentarisao ćerkino učešće

- Mogu da kažem da dobro gura, ništa joj ne zameram, dobro igra igru ove sezone. Sad ću baš da joj napišem čestitku i samo ću da joj kažem da ostavi cigare, nije me poslušala. Ako me ne posluša, nema poklona! Ne može ona da razmišlja o napolju, fokusirana je na rijaliti, to je teško. Mora da bude i doterana i našminkana i sve to - zaključio je Marinković za Pink.rs

Autor: Nikola Žugić