'ŽELIMO DA NAM SIN PROGOVORI!' Emotivna ispovest Tome i Nadežde! Povukli se iz javnog života, pa progovorili o proširenju porodice!

Novogodišnje praznike emotivni partneri proveli su u svom toplom domu u Svilajncu, ali su u 2023. godini sebi poželeli više svega.

Vanbračni partneri, pevačica Nadežda Biljić i bivši foto-model Toma Panić, nakon rijalitija u kojem su i otpočeli emotivni odnos, odlučili su da se povuku iz javnog života i posvete sinu koji je prevremeno rođen.

- Ovde smo izgradili svoj svet. Živimo skromno, nenametljivo i mirno. Ne družimo se sa sugrađanima i komšijama, posvećeni smo detetu i trudimo se da iz njega izvučemo maksimum - rekli su oni! Panić i Biljićeva, i objasnili da Longo zbog toga što je rođen sa jednim kilogramom i u sedmom mesecu zaostaje u razvoju.

- On je sitniji nego njegovi vršnjaci i još uvek ne govori. Sada je u fazi kada ne miruje, grize sve što mu se nađe na putu, uključujući i sto - rekao je kroz smeh Toma, prepričavajući nam anegdote nestašnog plavookog dečkića koji će uskoro oduvati tri svećice na torti.

- Nadežda bi volela da rodi još troje dece, ali sam joj ja rekao da ćemo sačekati dok Longo ne bude onakav kakav treba da bude. Da progovori, da se razvija u skladu sa svojim godinama, da ga izvedemo na pravi put - iskren je Toma, dok Nadežda, kao i svaka majka, nalazi opravdanje.

- On sve zna i razume, ali ne ume da kaže. Iako je vezan za mene, ja se trudim da od njega ne napravim majčinog sina. Iako svi kažu da liči na mene, ja tvrdim da je isti otac - kaže iskreno zaljubljena Nadežda.

- Imamo velike planove. Snimili smo novu pesmu koja se zove „Pahulja“, a koju je ekranizovao Dejan Milićević. Do kraja godine ćemo se truditi da izbacimo još par dobrih pesama. Voleli bismo da više nastupamo, putujemo i da ova godina u poslovnom smislu bude naša - rekao je Toma, na šta se nadovezala Nadežda.

- On želi da me postavi na sam vrh domaće estrade jer smatra da mi to mesto zbog mog glasa pripada. Ja sam njemu poželela da se posveti modelingu jer je to njegova ljubav.

Iako se, kako kaže, svojski trudi da ugodi mužu na svim poljima, pa i kada je kulinarstvo u pitanju, to joj ne polazi za rukom.

- Kuvam, ali ne sjajno. Kada god nešto pripremim i potrudim se, on mi kaže da nije dovoljno slano, slatko, te da nije ukusno... Zato češće kuva on, ili čak njegova mama. Neću da se mešam, da se ne uvrede - rekla je Nadežda kroz smeh.

Rijaliti je naša ružna prošlost

Toma i Nadežda su ostavili traga svojim učešćem u čak nekoliko sezona Zadruge, o čemu nerado govore.

- Ne želimo da se uz naše ime spominje rijaliti, iako smo svesni da smo bili deo toga. Smatramo da je to iza nas, deo je naše ružne prošlosti. Imamo svoje profesije i želimo da nas ljudi po tome prepoznaju - složni su oboje.

Alkohol više ne konzumiramo

Panić i Biljićeva su se okrenuli zdravim navikama, a alkohol više ne piju ni kada to prilika zahteva.

- Probali smo, videli smo da ne umemo da pijemo niti da se ponašamo kada popijemo. Kada bismo znali da stanemo i zadržimo se na jednom piću, nazdravili bismo uvek, ali pošto ne umemo, onda i ne pijemo. Često se šalimo da izgledamo kao lečeni alkoholičari kojima kada pomeneš reč alkohol, skaču kao opareni - rekli su, svesni sebe, Toma i Nadežda za Alo.

Autor: M.K.