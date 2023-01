OVA POZNATA PEVAČICA POJAVILA SE U SPOTU ZORANA KALEZIĆA! Malo ko je znao da se oprobala i u ovoj ulozi! (FOTO)

Ko je lepotica iz spota pokojnog pevača?

Pevačica Ana Bekuta već dugi niz godina je prisutna na estradnom nebu, ali malo ko je znao da se pevačica oprobala čak i kao u glumica i to u spotu.Naime, proslavljrna pevačica se početkom devedesetih pojavila u spotu Zorana Kalezića, za pesmu “Željo moja, moj otrove“, gde se našla u ulozi misteriozne lepotice.

Podsećamo, Zoran Kalezić, koji je više od 50 godina prisutan na muzičkoj sceni, svojim pesmama i hitovima obeležio je jedan lep period u narodnoj muzici, a na žalost mnogih 04.01.2023 je izgubio bitku sa bolešću.

Kalezić o kanceru nije previše hteo da priča jer je bio svestan da se bori s veoma teškom bolešću.

- Imam takav odnos prema životu, navikao sam da se borim. Otkako sam pošao odavde kao dečak, pa sve dosad, život me je tako vodio. Stalno sam se morao snalaziti, spašavao dušu od stvari koje su me dovodile do očaja - ispričeo je Kalezić na Kurir televiziji.

