KRATKO I JASNO! Tanja Savić odgovorila Saši Popoviću na prozivke da je mogla da bude VEĆA ZVEZDA! U svom stilu mu poručila OVO!

Bez dlake na jeziku!

Pevačica Tanja Savić će praznike provesti sa sinovima u Smederevu, ali kako peva u novogodišnjoj noći i sutradan, vreme pre i posle koristi da bude uz Maksima i Đorđa.

- Uskoro se bliži Božić i mi volimo da smo tog dana skupa. Deca obožavaju prazničnu atmosferu i neizostavno kićenje jelke, tako da su me baš obradovali kada sam se pre pre nekoliko dana vratila sa puta - kaže Tanja, a zatim se osvrnula na svoje detinjstvo i kako je ona provodila praznike sa porodicom:

- Isto kao i sada. Tata je unosio badnjak u kuću, a mama zrnevlje. Naravno, tu bi bila i tradicionalna trpeza na Badnje veče. To su lepi momenti koji ostaju urezani u sećanje.

Iako se mnogi interesuju da li je sama i koga će poljubiti u ponoć, pevačica kaže da jače polovine nema na vidiku, te će praznike provesti sa sinovima i sestrom.

- Zasad, na ljubavnom planu ništa novo - kaže Tanja, a na pitanje da li ćemo je ponovo videti u venčanici, kroz osmeh kaže:

- E to se sigurno neće dogoditi uskoro, što ne znači da sam prestala da verujem u ljubav.

Muzički mag Saša Popović i dalje tvrdi da je pevačica Tanja Savić mogla biti još veća zvezda nego što jeste, rame uz rame sa Cecom i Brenom.

- Znam da je ranije govorio kako je ulagao najviše nade u mene. Sa ove distance, mislim da je sada ponosan na mene što je i izjavio u par navrata. To saznanje mi imponuje s obzirom na to da je on jedan od najznačajnijih ljudi u mojoj karijeri - sa osmehom na licu kaže pevačica.

Danas mnogi zameraju mlađim pevačicama što više vode računa o stasu, nego o glasu.

- Važno je da svako pronađe svoj put, a u ovom slučaju se svako služi onim što ima. Svakako se u današnje vreme muzika i sluša i gleda. Lepo je kada je u paketu i jedno i drugo.

Autor: M.K.