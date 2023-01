PRVO MESTO ĆE VAS IZNENADITI! Ovo su najčešće izvođene pesme u "Zvezdama Granda"!

Ima i pop, i rok, ali i hitova narodne muzike.

Najgledanije muzičko takmičenje "Zvezde Granda" emituje se već skoro dve decenije, tačnije 18 godina, a za to vreme kroz takmičenje je prošlo nebrojano kandidata. Oni su se predstavljali raznim numerama, od roka, do folka, od balada, do brzih pesama, ali ipak neki hitovi su se čuli češće od svih ostalih.

Donosimo vam listu najčešće otpevanih pesama u "Zvezdama Granda".

"Dođi da ostarimo zajedno", legendarni hit pokojnog Šabana Šaulića nalazi se na petom mestu ove liste.

Pesma "Crno i belo" koju originalno izvodi Kaliopi bila je čest izbor takmičara, pa je tako zauzela četvrtu poziciju u najčešće izvođenim numerama.

Jedan od omiljenih rok hitova "Daj, ne pitaj" koji izvodi Snežana Mišković Viktorija našao se na trećem mestu ove liste.

Pop hit Tonija Cetinskog "Onaj ko te ljubi sretan je" zauzeo je visoko vicešampionsko mesto.

Omiljena pesma "Zvezda Granda" koja je najviše puta izvođena u ovom takmičenju je hit Amara Gileta Jašarspahića "Prekasno".

Autor: R.L.