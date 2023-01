Emisija "Gledanje snimaka" uvek poremeti zadrugarske odnose!

Sinoć je u Belu kuću ušao voditelj Darko Tanasijević, a kao i svakog četvrtka održana je emisija "Gledanje snimaka".

Prvi prilog koji je emitovan zadrugarima bilo je kako Maja Marinković na kvarno Zvezdanu Slavniću daje čokoladice, dok njegova devojka Anđela Đuričić nije bila tu. Iako su mnogi očekivali da će nju ovo poremetiti i prouzrokovati sumnje, ona je pred svima istakla da u Slavnića ima maksimalno poverenje i da joj Maja ne predstavlja smetnju.

Maja i Aleksandra su sa njim povezivane, nemam problem da se druži sa njima, verujem mu. Nemam problem sa tim da komunicira sa njima, da je nešto hteo mogli su da imaju i dok nisam bila ovde. Nisam ljubomorna ni na jednu, ne daje mi ni povoda. Rekla sam mu da mi se to ne dopada, jer je bio povezivan sa njom. Odmah ja kažem kada mi nešto smeta, mislim da ne postoji ništa ni sa jedne ni sa druge strane - rekla je Anđela.

Zadrugari su osudili Majino ponašanje, jer smatraju da pokušava da se umeša u vezu Zvezdana i Anđele, a među prvima je to uradio Filip Car.

Ona nije navikla da bude sama, nema momaka koji su specijalo zainteresovani za nju ili obrnuto. Njoj prijaju pogledi, ali zbog njene dosade ona je ušla u odnos i sa Bilalom i sa Markom. Ona radi te stvari zbog cilja da bi se pričalo. Previše je slučajnosti da ona u svakoj vezi bude mirođuija, i kod Sanje i Marka, i kod Anđela i Zvzedana, i kod mene i Aleks. Svi mi čekamo viteza koji će dati Maji utočište - rekao je Car.

Ona bi volela bilo ko, bilo šta dohvati. Ne zna šta će od sebe. Danas se skinula u kupaći samo da bi je komentarisali. Ona priča da je rijaltii zvezda, a svi znamo da nije - rekao je Brednon.

Slažem se i sa Filipom i sa Brednonom. Ona se ljudima meša u veze, providna je. Tačno gleda gde da pravi priču. Ne bira. - dodala je Marija.

Posle komentara zadrugara na ovu temu reč su dobili Maja i Zvezdan.

Zvezdanu se jelo nešto slatko, ja sam htela da mu dam. Ljudima ovde smeta kako ja izgledam i ko sam ja. Nikoga ne ugrožavam, a svima smetam. - rekla je Maja.

Ma ja sam tražio i ona mi je dala, napravila se glupost od toga - rekao je Zvezdan.

Dok su zadrugari komentarisali prvu temu, Car je iskroristio priliku da sa svojom devojkom, Aleksandrom Nikolić, oplete po Maji.

Ubacuje se svima, znaš šta bi ja njoj napravio od komentara! Nagazio bi je sa 3,4 rečenice - rekao je Filip.

Tokom pauze za reklame Marija Kulić i Nenad Macanpvić Bebica pričali su o njenom današnjem ručku sa Miljanom Kulić i Lazarom Čolićem Zolom.

Ma nek mi se ne obraća više, on nju zove kao ovce, Milijana, a ona to dozvoljava, pa ćao. Mene to ne zanima. Otišla sam zbog nje, ali ne treba mi to - rekla je Marija.

Svi zanamo kakva je Miljana kada je srećna, sada se vidi da nije - dobacio je Bebica.

Polse kratke pauze za reklame zadrugarima je prikazano kako su tekle pripreme na Rajskom ostrvu, dok su Miljana i Zola spremali ručak za Mariju.

Zanimljivo, Miljana kao Miljana. Zola to radi sve zbog rijalitija, Filipu je rekao da mu kupi kokošku jer dolazi jedna - rekao je Bebica.

Ja sam otišla tamo da ispoštujem Miljanu, da ne bude da sam protiv njih. Danas se udružila sa njim da ponižava svoju porodicu. Neka joj je sa srećom, neka ide da čuva ovce, za bolje i nisu. Ne vidi ništa ona više pred sobom, doživljava poniženje od njega, zove je Milijana kao ovcu. Ponižava joj oca, majku i sestre - kazala je Marija.

Zadrugari su komentarisali odnos Marije, Zole i Miljane, a onda pokušali da skrenu pažnju Kulićki da greši u ophođenju prema ćerki.

Ja jednostavno Miljanu volim, ona je dobila borbu za život i nek živi, ali ne mogu da razumem Mariju jer se svi vraćaju na neki haos koji su imali,a niko se ne vraća na dobre stvari. Miljana ne može bez Zole i to se vidi. Meni je ovaj klip zanimljiv i presladak, jeste Marija bila rezervisana, zbog relacije prema Zoli, ali nema potrebe za tim. Na klipu se nijedne sekunde nije videlo ništa loše, delovao je kao da su u braku, i kako su ugostili njenu majku. Postavlja mi se samo pitanje da ne mogu da shvatim da je ona toliko zahvala Macanoviću, da li su oni svesni da je Miljana Kulić, napravila Kuliće - rekla je Zorica.

Treći prilog koji je pušten zadrugarima bio je razgovor Sanje Grujić i Marka Stefanovića, gde ona oznosi sumnje da je Bebica zaljubljen u Mariju.

Tokom komentarisanja ovog klipa došlo je do sukoba Sanje i Anđele, u kojem je Grujićeva udarila na porodičnu tragediju i spekulacije da je Anđela pomešala datume iste.

Zadrugarima je pušten naredni prilog, a u pitanju je bio razgovor Zvezdana i Anđele gde on pokazuje manjak poverenja u nju i iznosi sumnje da je on deo njene "igre".

Ne mogu da se setim šta sam tačno tu rekao. Ja se ne igram i neću se igrati. Volim da unapred da kažem da nisam neko sa kim treba da se igra, takav sam. Volim da upozorim,zato što znam kakav sam - rekao je Zvezdan.

Ne želim da bacam nijednu sumnju, ali hteo je da mi stavi do znanja da se ne igram. Mislim da ima dosta iskustva sa ženama, šta god da on rekao, mislim da ima strah. Mi smo se ovde upoznali, znamo se dva meseca, ako nema sada poverenje izgradićemo ga vremenom. Nema razloga u mene da nema poverenja, ali trudiću se da vremenom izgradim to. Ja volim da se odmah sve zna, ne stavljam ništa pod tepih - rekla je Anđela.

Neca Lazić opleo je najstrašnije po Anđeli, a onda, kao i Sanja, udario na njenu porodičnu tragediju.

Anđela je glumila Dalilinu batlerku da bi došla do izražaja, da se prisetimo toga, onda je izjavila ljubav prema Mateiji, pa pokazala one njene momente. Umešala se u vezu Sanje i Marka, Zvezdan ima pravo da posumnja. Ljudi mogu da pomisle da ona igra rijaliti, pokazuje svoje pravo lice. Ne znaš ono ključno što se desilo u tvom životu, a izmislila si datume da bi napravila žrtvu od sebe - rekao je Neca.

Zvezdanu je prekipelo zbog Necinih komentara i udaranja u Anđelinu najslabiju tačku, pa je iznenada jako burno reagovao, polomio flašu, počeo da urla, pa krenuo na Necu, ali su ga zadrugari kao i obezbeđenje zaustavili i izveli ispred Bele kuće.

Posle haosa sa Necom, Anđela i Zvezdan su otišli u hotel "Zadruga", kako bi se on smirio.

Da se prekine malo, sve je u redu. Ne može tako da se priča, mora da se stane - kazao je Zvezdan.

Zvezdan i Anđela vratili su se u Belu kuću, a Slavnić je odlučio da se obrati zadrugarima i jasno stavi do znanja da pominjanje Anđeline porodične tragedije neće tolerisati, jer mogu da ih komentarišu na bilo koji drugačiji način.

Zadrugarima je pušten i naredni prilog u kojem Sanja ogovoara svog dečka Marka sa Majom.

Meni se često dešavalo to, da i ja kažem neke stvari u afektu. Sanja nije toliko morbidna, kao onda kada je pomenula Matoru i kompaniju. Meni je Marko gotivan, i on i ja imamo jako zdrav odnos o svemu. Mislim da je Sanja loše reagovala, ali ne radi ona to svesno. Oni se vole, i moraju da nađu zajednički jezik - rekao je Car.

Tokom emisije Mikica Bojanić prišao je Zvezdanu i smirivao ga zbog haosa koji je nastao sa Necom.

Maja je imala priliku da u emisiji "Gledanje snimaka" sazna da su je Car i Aleks ogovarali, zbog čega je došlo do nove svađe.

Ne znam zašto on priča sa svojom lepšom polovinom o meni, mislim da je ovo inat! Ljudi su ovde jako nesrećni, oni mene mrze. U dubini duše on mene voli, ovo je nemoć i revolt! Marija jedan dan voli jednog, drugi dan drugog, njih najviše boli što sam sama i sređena. Devojka je nesrećna u svojoj vezi, ne bi volela da se nalazim u toj situaciji! Ja nju ne diram, samo kažem zašto ne bi volela da sam na njenom mestu. On nju da ostavi, ona nema drugu opciju. Znam da me mrze zato što sam najjača kada sam sama, boli me uvo! Njihova veza je go ku*ac bez Maje Marinković - rekla je Maja.

Malo sam je surovije iskomentarisao na ovom klipu. Maja je moja karma, vraća mi za sve moje odnose. Ono šta ja tebi želim...samo se uspali... ti si sva luda, znamo ti kad se našajbaš kako to ide. Koga ona doziva mi više to ne znamo, ne zna ni sa kim je ni šta je. Kada ti se desi da ovde imaš vezu videćeš koliko ću te poštovati - kazao je Filip.

Zadrugari su komentarisali odnos Maje, Cara i Aleks.

Maju gotivim, ali nikada neće dobiti podršku od mene ako je nešto degradira. Ko Maju podrži joj je ovde neprijatelj i ne misle joj dobro. Maja će moliti da se vrati Bilalu 100%, Aleksandra ne zaslužuje od Maje nijednu ružnu reč. Maja je nesigurna u sebe, mora da pominje učesnike koji su njeni bivši partneri da bi dobila reakciju. Možeš da budeš na mnogo većem nivou - rekla je Matora.

Meni je najžalije Aleksandre. Ti si se obratio Milici, to je klip. Ružno je kada hoće nešto da kaže ti joj kažeš da ućuti. Žao mi je Aleksandre. Više ti odgovara priča sa Majom, nego veza sa Aleksandrom - dodao je Ivan.

Sledeći prilog koji je prikazan zadrugarima bio je napad Anite Stanojlović na Marka Markovića zbog novog zbližavanja sa Anom Spasojević u noći dočeka Nove godine.

Ovo je katastrofa, kao da gledam Miljanu kada je Zola bio sa Nevenom. Ti si došao ovde da se igraš, a vidiš da ona ima emocije, ti nju sve više ponižavaš i povrđuješ. On nije ništa, za njega su Žana i Stanija, muška sponzoruša da ga finansiraju kroz život. On da ima ljudskosti prema njoj ne bi to radio - rekla je Marija

U emisiji "Gledanja snimaka" pušten je razgovor Slađe Lazić i Ivana Marinovića, za koji su zadrugari odmah pomislili da se radi o flertu.

Mislim da je meni Slađa rekla da je on tako nešto...ja sam njoj rekao tako nešto... Rekao sam nešto za Smiljića, a onda mi je dodala da nisam ja tu, je*i ga, ne mogu da se setim. Često umem da im kažem da znam da sam neodoljiv. Nije prvi put da mi se obraća i da me gleda, mislim da bi bila sa mnom- kazao je Ivan.

Ja sam čak i zaboravila na ovo, mislim da se šalio što se toga tiče. Ne gleda on mene niti ja njega, on je mentor devojkama što se tiče rijalitija. Mislim da je u prolazu rekao to, pomislila sam da se šali - on ima ženu! Ne nabacujem mu se, svašta mi i kaže i izvređa me a na to mu odgovorim da mu se sviđam - rekla je Slađa.

Zadrugarima je prikazan još jedan prilog u kojem Car ogovara Maju i priča kako sa njom nije imao strast, zbog čega je došlo do novog prepucavanja.

Naredni prilog bila je svađa Ivana Dragića i Aleksandre Momčilović, a zadrugari su dali žestok sud o njihovom odnosu.

Ona stalno plače, vrištala je bila u jastuk, sada je pokazao kako se ponašao, nije stao u njenu odbranu. Deluje nesrećno, a kada priča sa drugaricama je vesela. Mislim da on nju guši, kao Adam i Tamaris - dodao je Neca.

Sledeći snimak koji je pušten zadrugarima bio je razgovor Nece i Slađe, a zadrugari su ga optužili da pokušava da pokvati njenu vezu sa Markom Smiljićem.

Posle emisije Slađa i Smiljić su se osamili da razgovaraju o svom odnosu, a on je uveren da su Neca i Brendon Radonić protiv njihove veze, zbog čega je došlo so ozbiljnog haosa.

Slađa nije imala mira, pa je u nastavku noći zartila i sa Carem, koji joj je uputio najstrašnije prozivke.

Smiljić i slađa su uspeli da izglade odnos, a on joj je stavio do znanja da mu smeta da bude bliska sa Necom i da to mora da promeni.

Miljana i Zola su se posle emisije vratili na Rajsko ostrvo, a kad su se zavukli pod jorgan prepustili su se strastima i vrelom akciji.

Zadruga 6 - Zola i Miljana ubacili u petu brzinu na Badnji dan - 06.01.2023. pic.twitter.com/NFFrge9Uii — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 06. јануар 2023.

Autor: A. N.