'MATORA ME JE ISKORISTILA DA NAPAKOSTI PALČICI!' Era Ojdanić za Pink.rs izneo ŠOK detalje navodne afere sa decenijama mlađom zadrugarkom! Ovo je ISTINA o njihovom odnosu!

Sad je sve jasno!

Jovana Tomić Matora otkrila je nedavno u rijalitijju ''Zadruga'' da je njena cimerka Anastasija Stanojević Palčica navodno imala intimne odnose sa decenijama starijim pevačem Erom Ojdanićem. Naime, Palčica je osudila vezu Zvezdana Slavnića i Anđele Đurašković, nakon čega su je ostali zadrugari napali jer je bila s pevačem koji je decenijama stariji od nje, što je šokiralo domaću javnost.

Era se sada oglasio tim povodom oglasio za Pink.rs i osudio Matorin postupak, tvrdeći da ga je iskoristila u celoj priči kako bi napakostila Palčici.

- Sramota me je da o tim stvarima i pričam. Palčica je devojčica iz jednog sela kod Lazarevca, koju ja znam jer je bila učesnica rijalitija koji sam ja tada vodio. Ona je jedna fina i slatka devojčica koja zna da se igra. Ona je bila u vezi s jednim momkom iz Požarevca koji živi u Kanadi. Ona je mene jako poštovala u rijalitiju, davao sam joj savete. Ni na kraj pameti mi nije palo da bilo šta ja sa njom imam. Daleko od toga. To je sve izmislila ona mangupčina iz Železnika, Matora jer su se njih dve nešto zamerile, pa kao da joj napakosti. Matora i ja smo dobri drugari, ona je uspela da spoji Palčicu sa mnom, vidim da svi portali o tome bruje. Toliku slobodu ima Matora prema meni da me je iskoristila da napakosti Palčici. Apsolutno od toga ništa nije tačno! Ne želim da mi te priče zagorčavaju i kvare ove lepe božićne praznike - poruio je Era Ojdanić za Pink.rs.

Autor: M.K.