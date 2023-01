Mir vlada između bračnog para Bulat za božićne praznike!

Poznati pevač Marko Bulat nedavno se našao u žiži medijske pažnje zbog porodične drame sa suprugom Marijom. Međutim, oni su nakon svega rešili da jednom drugom pruže ruku pomirenja i nastave sa svojim zajedničkim životom, a nas je interesovalo kako par provodi novogodišnje i božićne praznike. Budući da Marko važi za velikog vernika na domaćoj javnoj sceni, zanimalo nas je i da li je i ovog puta ispoštovao sve verske običaje.

Pevač je za Pink.rs otkrio gde je za praznike otišao sa suprugom, njihovom naslednicom Doroteom i Marijinom ćerkom iz prvog braka Sofijom.

- Marija, deca i ja smo u Loznici za praznike. Ovde volimo da dođemo, to je porodična kuća Marijinih roditelja. Ovde imamo svoj mir, baš smo malopre došli sa paljenja badnjaka. Ovde u Loznici je sve drugačije nego u Beogradu. Baš poredim kako to bude ispred Hrama Svetog Save i ovde ispred crkve Svetog Dimitrija. Nekako je sve intimnije i mirnije, manja je gužva... Ovde nam je jako lepo, sada postavljamo posnu trpezu, a sutra za Božić će biti malo drugačije i još veselije. Sve je u najboljem redu, sada ćemo i manji badnjak da palimo u kaminu. Naravno da poštujemo i ove godine sve verske običaje, post je jako bitan tu i treba ga pravilno upražnjavati. Ujutru ću otići da se pričestim do crkve, budući da se ovde ne drži ponoćna liturgija - rekao je Bulat za naš portal i progovorio o odnosu sa Marijom i njenom zdravstvenom stanju.

- Za ove svete dane nije red govoriti o nekim ružnim stvarima iz prošlosti, sve ružno zaboravljam i tako je najbolje. Želimo samo da uživamo u ovim lepim praznicima zajedno i da ih provedemo u miru. Marija je sada dobro, ali ne bih na temu njenog zdravlja sada, bitno da je sve stabilno koliko toliko - poručio je pevač za Pink.rs.

Autor: M.K.