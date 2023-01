'JA SAM TRADICIONALNA ŽENA' Dragana Mirković o porodici, pravim vrednostima i praznicima! Evo kako pevačica provodi Božić u rodnom Kasidolu!

U duhu praznika!

Praznici u domu Dragane Mirković prava su čarolija, a njen dvorac u Beču, u koji se nedavno uselila s porodicom, najviše je interesovao javnost čitave godine.

Protekla godina, zaključak je, bila joj je izuzetno naporna zbog obaveza, ali i lepa zbog brojnih koncerata koje je održala širom regiona, te će, za razliku od Nove godine, Božić provesti u krugu porodice.

Pevačica je otkrila da ima velike planove u 2023, ali i detalje života u dvorcu, koga će sve ugostiti, a govorila je i o tome kako je kao najbogatija žena na estradi i dalje skromna.

Sa svojom decom, otišla je u Kasidol, u svoje rodno mesto, kako bi proslavila najveći hrišćanski praznik u krugu svojih najmilijih.

Da li vam se dovoljno slegnu utisci posle novogodišnje noći, pa do Božića, kada se porodično okupljate?

Kako kad, sve zavisi od toga koliko obaveza imam u tom periodu. Kod nas inače sva slavlja počinju mnogo ranije, od katoličkog Božića. Ove godine smo prvi put taj praznik dočekali u Ebenfurtu, i zaista sam se potrudila da u dvorcu priredim atmosferu kao iz bajke. Iza toga ide Tonijev rođendan, koji, naravno, uvek proslavljamo zajedno. U 2022. sam imala nastup veče pre toga, ali mi nije bilo teško da usred noći pređem više od 1.000 kilometara da bih bila uz njega. Odmah potom vratila sam se u Srbiju na novogodišnji nastup, a zatim je usledio koncert u BiH. Tako da i sada, dva dana pre pravoslavnog Božića, ne znam gde ćemo ga dočekati. Jedino što znam je da ćemo biti zajedno.

Ukrasite li svaki deo svoje kuće za praznike, dolaze li vam gosti?

To mi je uvek najveće zadovoljstvo. Obožavam da se bavim dekoracijom i uvek imam specijalnu temu za svaku godinu, tako da će sigurno to biti i sada, gde god se nalazila.

Da li su tradicionalne žene "izašle iz mode", i menjate li se u skladu s vremenom?

Što se mene tiče, više i ne znam šta taj pojam znači. Ako je tradicionalna žena ona kojoj je porodica na prvom mestu i koja sve podređuje njoj, onda ja definitivno spadam pod taj opis, i nikada se neću promeniti. Svesna sam toga da vreme nosi svoje, ali ja sam uvek bila i ostala ona ista Dragana koja je iz Kasidola pošla u veliki svet. Nikada nisam zaboravila ko sam i odakle sam. Zapravo, jedino gde sam se uvek trudila da idem ispred vremena jesu moja muzika i nastupi.

Nedavno ste rekli da niste probirljivi kada je reč o hrani, a da li za Božić nešto posebno spremate? I volite li da kuvate, šta vaša porodica obožava da joj spremite?

Za Božić se uvek mesi česnica i spremaju domaći specijaliteti. Kada sam u prilici pomažem u kuhinji, ali glavnu reč uvek vode ili moja majka ili neko ko je u tom trenutku za to zadužen. Ali sve umem da spremim, iako to retko imam priliku i da pokažem.

Vaš dom, dvorac u Beču, velika je atrakcija u srpskoj javnosti, sigurno i u austrijskoj. Da li ste ugostili nekoga od kolega, da li vam je Brena bila gost?

I mi se još privikavamo na život u dvorcu, jer smo se tek nedavno preselili. Sada, kada se setim koliko je trajalo pakovanje, ne mogu da se načudim kako sam uopšte uspela da to postignem pored drugih obaveza. U svakom slučaju, naša kuća je uvek bila otvorena za drage i dobronamerne ljude i sigurno ćemo ih sve ugostiti u vremenu koje je pred nama.

Ljudi se često šale i pitaju se koliko li je Dragani potrebno vremena da stigne od jedne do druge sobe. Pa, evo, da im odgonetnemo tako "važan" ali interesantan detalj.

Još sam u dobroj kondiciji, tako da ne mnogo (smeh).

Kada neko ima porodicu, i to stabilnu, supruga, uspešnu karijeru, ali i sigurnost pored partnera, da li je uspeo u životu?

Ako na sve to dodate zdravlje i ljubav, za bolju definiciju uspeha ne znam. Blagoslovena sam žena jer sam zaista dobila sve što sam u životu sanjala da imam.

Važite za najbogatiju ženu na estradi, ali ste opet nekako skromni, i pored svih koncerata, "bentlija", nekretnina... Da li je skromnost mana ili vrlina danas?

Ne mogu da govorim o drugima, ali u mom slučaju je vrlo često mogla biti protumačena kao mana. Možda nikako ne uspevam da se otrgnem od onoga što sam dobila vaspitanjem, pa se ne snalazim najbolje u ovim vremenima, kada su kao imperativ nametnuti hvaljenje i marketing. Ali, koliko god mi to nekada smetalo, nikada se ne bih odrekla onoga što osećam kao jedino ispravno, a to je da u svim situacijama čovek treba da bude normalan i sa obe noge na zemlji.

Da li ste u 2023. postavili sebi neko od pitanja poput onih - koji cilj imam u ovoj godini, koju grešku neću ponoviti...?

Nikada pred sebe ne postavljam takve planove, jer život često ume da ide nepredviđenim tokom. Evo, recimo, u 2022. sam imala turneju sa rekordnim brojem koncerata na trgovima, i sa ogromnom posetom, ali to uopšte nije bilo u planu početkom godine. Naravno, uvek postoje okvirne ambicije i želje, ali dopuštam i da neke stvari idu spontano.

Nekad imamo osećaj da su drugi srećniji od nas, ali da li smatrate da je srećan svako ko se smeje?

Nije svaki osmeh sreća. Mnogo puta sam morala da izađem na scenu u teškim trenucima života i da budem nasmejana pred publikom. Ali oni su mi čak i tada toliko ljubavi pružali da sam barem tokom tih nekoliko sati zaboravljala na sve ono što me muči. Privatno sam potpuno drugačija i ne umem da krijem emocije, tako da ako me vidite da se smejem, znajte da sam srećna.

Niko verovatno ne može da zamisli kakva je Dragana Mirković kada se naljuti. Kako vas suprug doživljava u tim situacijama?

Ne umem da budem ljuta, samo umem da budem tužna. Kada se desi neka situacija zbog koje bi trebalo da se naljutim, mene obuzme osećaj teške tuge. Zato nisam sklona svađama, i mada sam tokom života ojačala, i dalje se klonim svake rasprave ili neprijatne situacije koliko god sam u mogućnosti.

Vaša deca su u 2022. potpuno opčinila javnost. Priznajte da ste, iako je to bilo protiv njihove volje, ponosni što možete da ih predstavite u najlepšem svetlu?

Nikada nisam krila koliko ih volim i koliko sam ponosna na njih. Kada su odlučili da otvore svoje profile na društvenim mrežama, jedino moje pitanje bilo je: Da li ste sigurni u to i je li to vaša želja? Kada sam dobila potvrdan odgovor na oba pitanja, pružila sam im bezrezervnu podršku.

Manuela je, kao osetljivija, brzo uvidela da joj takva pažnja ne prija i povukla se. Previše je to pritiska u tom trenutku bilo za mlado, neiskvareno biće. Ali i to može da se promeni. Marko je, sa druge strane, kao muškarac i kao stariji, na sve reagovao s osmehom, i ostavio je otvorene profile, ali i on veoma retko kači bilo šta. Sve u svemu, presrećna sam zbog komplimenata koje su dobili, i šta god u budućnosti budu odlučili, biću im podrška stoprocentno.

Šta planirate u 2023, hoćete li obradovati nekim projektima publiku?

U 2023. punim 55 godina i ulazim u obeležavanje 40 godina karijere, tako da će sigurno biti nekih zanimljivih projekata kojima ću te jubileje obeležiti. Ali, konkretan plan ću napraviti tek posle praznika, tako da ću vas o svemu blagovremeno obavestiti.

