Slavi i Božić i rođendan!

Pevačici Vanji Mijatović, najradosniji hrišćanski praznik Božić je jako važan. Pored toga što voli da ga provodi u krugu porodice, a ove godine i sa suprugom, ona danas slavi rođendan.

TIm povodom, stupili smo u kontakt sa Vanjom i porazgovarali o današnjem duplom veselju u njenoj porodici:

Božić je veoma poseban za tebe jer slaviš najveći pravoslavni praznik, ali i svoj rođendan. Zanima me da li se svi skupite u tvom domu ili imate neku tradiciju koju čuvate ?

- Božić je zaista veoma važan za mene. Volim tradiciju ,od malena je poštujemo i uživamo u našim običajima. Još lepše je što je tog dana i moj rođendan, zaista je privilegija biti rođen na taj dan. Okupljamo se svi naravno i dalje, jedino mi nedostaje moj brat koji je na drugom kontinentu.

Verujem da ti je najlepše kada baš ti izvučeš paricu iz česnice, a šta je ono što te taj dan najviše obraduje?

- Meni nije važno ko će šta izvući, svakako dođe u ruke mojih voljenih. Više mi znači sam čin lomljenja česnice. Ceo dan se osećam jako lepo i posebno mirno i ne bih mogla da izdvojim nešto što me posebno obraduje.

Sa kim ćeš danas proslaviti rođendan i Božić, da li će se nešto promeniti jer si sada u braku?

- Današnji dan provodim sa najužim članovima porodice i mojim suprugom. Pored njih očekujem i par dragih ljudi da dođu i na tortu.

Šta ti spremaš za Božićnu trpezu, a šta tvoj suprug, kako ste podelili zadatke?

- Kada ja spremam i nismo u gostima kod roditelja ,onda je to česnica naravno, obavezna ruska salata, sarma i tako dalje, a on se uvek potrudi da mi obezbedi sve to što je i potrebno kako bi naša trpeza bila bogata, a opet primerena našoj tradiciji.

I za kraj, imaš priliku da čitaocima portala Pink.rs cestitaš Božić, šta želiš da im poručiš?

- Želim svim čitaocima portala Pink.rs, pre svega dobrog zdravlja i da u miru provedu najlepši i najradosniji hrišćanski praznik sa pravim i voljenim ljudima.

Autor: N.Brajović