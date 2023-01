Priredila mu neprijatno iznenađenje!

Otac rijaliti zvezde Maje Marinković, Radomir Taki Marinković pokazao je za Pink.rs kako on provodi božićne praznike. Naime, budući da je njegova ćerka u rijalitiju ''Zadruga'', Taki samuje za praznike, a uprkos tome pripremio je bogatu prazničnu trpezu.

Naime, Taki je ispekao prase i pripremio svakojake gurmanske đakonije, međutim ne može da sakrije koliko mu teško pada što njegova naslednica Maja nije sa njim za najradosniji hrišćanski praznik.

- Bio sam malo na Avali, pa sada dolazim u svoj stan na Voždovcu. Danas samujem malo, ovo je peti Božić bez moje Maje, nije mi lako, ali šta ću, kako je - tako je. Sam sam sve pripremio, uzeo sam i pečeno prase, servirao predjelo... Juče sam postio, ispoštovao sam običaje, palio badnjake... Video se sa nekim prijateljima i tako... - rekao je Taki za Pink.rs i otkrio zbog čega se razočarao u ćerku Maju na Božić.

- Ja ne mogu da verujem šta Maja radi više sa Carem. On nju mrzi, odnosno na neki način je i voli, ali ne znam što se ona peca. Nisam očekivao to od nje, i to na praznik. Razočaran sam malo, više ne znam kako da se ponašam prema rođenmom detetu i kako da se postavim. Ako sam dobar, ne valja, ako sam loš, opet ne valja. Nema rešenja za Maju Marinković - poručio je Taki.

Autor: M.K.