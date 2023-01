U njenom domu tradicija se poštuje!

Folk pevačica Biljana Sečivanović progovorila ne za Pink.rs o božićnim praznicima u svom domu, kao i običajima i tradiciji koje ona i njena porodica poštuju svake godine.

Kako ove godine proslavljaš Božić i šta se trudiš da ispoštuješ kada su u pitanju naši prelepi običaji?

- Ove, kao i svake godine poštujemo sve običaje koji prate praznik Hristovog rođenja. Kao prvo, uvek je porodica na okupu, suprug i sin na Badnje jutro pre izlaska Sunca idu u šumu po badnjak, gde daruju drvo i zalivaju vinom, oglase da su odsekli badnjak i vraćaju se kući. Za Badnje veče je obavezno posna trpeza i tada ne koristimo oštar pribor, posle večere sve ostavljamo na stolu do sutra ujutru. Na Božić ujutru mesim česnicu i pripremam božićnu trpezu. Čekamo položajnika i tada svi lomimo česnicu. Na božićnoj trpezi je obično sve ono što porodica voli. Od predjela sa raznim salatama gde je neizostavna ruska salata, preko sarme do božitnjačeta i slatkiša.

Koji ti je omiljeni običaj vezan za ovaj najradosniji hrišćanski praznik?

- Najomiljeniji običaj mi je unošenje slame i badnjaka.

Postoji li neko sećanje iz detinjstva vezano za Božić koje ćeš zauvek pamtiti?

- Iz detinjstva nosim puno lepih uspomena na praznik i običaje koje smo u porodici negovali. Najlepši mi je bio pijukanje po slami u koju je mama ubacivala slatkiše, ali i parice koje smo mi deca nalazili.

Kako se snalaziš u kuhinji kad je božićna trpeza u pitanju? Šta spremaš?

- U kuhinji se ne snalazim, tu sam na svom terenu i to je moj deo kuće u kome volim da provodim vreme pripremajući svakojake đakonije za moje najmilije. Pripremam sve što je u svakoj kući koja slavi Božić. Sasvim smo normalna porodica, najbitnije nam je da smo na okupu, a šta je na stolu to nam je najmanje bitno, prasence je obavezno i to suprug peče dan pre. Posle posta nam je ono najslađe.

Autor: R. L.