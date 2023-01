'OTKAD MI JE MUŽ UMRO, BOŽIĆ PROSLAVLJAM SAMA, TO VIŠE NIJE TO...' Milena Plavšić za Pink.rs iznela POTRESNE detalje, evo kako sad izgledaju praznici u njenom domu!

Prisetila se i kako je to nekada izgledalo!

Najradosniji hrišćanski praznik Božić pevačica Milena Plavšić provodi sama kod kuće, budući da je njen suprug Duško Knežević preminuo 2020. godine, nakon čega je ona nastavila da živi sama.

Milena je sada za Pink.rs podelila potresne detalje, a prisetila se i kako je nekada u roditeljskoj kući proslavljala bižićne praznike, kao i koji su se običaji poštovali.

- Otkad mi je muž umro, Božić proslavljam sama, ali nije to više to. Posebnu i najlepšu uspomenu nosim iz roditeljske kuće, kada smo kao deca mnogo se radovali Božiću i tim divnim običajima, a svakako najomiljeniji bio je kada se lomila česnica i kada su roditelji nameštali da baš mi, to jest neko od dece nađe paricu za sreću. Za mene su to bila najlepša vremena - otkrila je Milena za Pink.rs.

