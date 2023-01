Ove Mensurove reči bi je zasigurno dovele do suza!

Nakon što je Anđela Đuričić shvatila da joj je Mensur Ajdarpašić okrenuo leđa kada je uplovila u ljubavnu romansu sa oženjenim Zvezdanom Slavnićem i pred svima priznala da ju je razočarao, ukoliko je to zaista istina, za Pink.rs se oglasio Crnogorac, koji je celu situaciju prokomentarisao bez dlake na jeziku.

- Prvo, Anđela je neko sa kim sam bio dobar. Dobra, principijalna, vaspitana devojka nikad sebi neće dopustiti da joj se približi muškarac poput tog sa kim je u vezi! Ne znam koji su to ostali njeni postupci i "kvaliteti" koji pored ovoga dolaze do izražaja?! - zapitao se razočarani Mensur i dodao:

- Kakvo mišljenje mogu imati o osobi koja se zaljubljuje u čoveka tatinih godina i nema osećaj da sramoti i uzima obraz roditeljima. To je jedna loša karakterna osobina, to je žensko, koliko moraš biti plitak, da dozvoliš oženjenom čoveku da te ljubi i javno da ti uopšte pristupi. A zamislite čoveka koji prokocka poverenje, izda ženu koja mu je decu rodila, odgajila i svoj život posvetila i čekala ga sve vreme. Kakav je to mangup, prodati svoje, izdati, povrediti... Pravi ljudi to nikad ne rade. Porodica kod kuće. Sramota i bruka - poručio je Ajdarpašić za Pink.rs.

Autor: M.K.