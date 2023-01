Voditeljka Pinka kaže da je ne dotiču negativni komentari okoline jer joj to, kako ističe, diže gledanost.

Voditeljka Jovana Jeremić uvek intrigira javnost, kako svojim izjavama tak i svojim delima. Naime, ona na osude javnosti gleda sa pozitivnije strane, pa ističe da se sve to može dobro iskoristiti.

- Da, ja sam cirkuzant, ali karta za moj cirkus je ekstremno skupa i vi je plaćate svakog vikenda jer me gledate. To znači da me volite - poručuje Jovana i otkriva da u 2023. godini želi da nađe momka svog života.

- Očekujem da ću sresti čoveka mog života za neki naredni period. Donela sam odluku da više neću biti ni sa jednim muškarcem koji nije na mom nivou ili čak iznad mene. U želji za nekim emocijama spuštala sam kriterijume - kaže voditeljka "Pinka", koja je podigla buru obećanjem da će reći imena voditeljki koje se bave prostitucijom.

- Nema potrebe da ih raskrinkavam. One su se već pronašle. Tu sam da budem njihova karma i da im kroz intervjue stalno pretim. Ali ako neka od njih bude umislila da je previše važna i ne bude znala gde joj je mesto, saznaće se i njihova imena - ističe Jovana koja u ovoj godini planira promene:

- Za sve one koji su mislili da je ovo moj vrhunac, moram da im priznam da je ovo tek moj početak. Kada budem stekla svetsku popularnost, tada ću se smiriti. Svetska slava mi zavisi od toga ko će mi biti drugi muž, jer kako se priča, to će biti neko ko nije iz ove zemlje. Godina iza mene je bila uspešna. Pre svega poslovno, ali i emotivno, jer sam bila u vezi od 10 meseci. Postala sam megazvezda. Kupila sam dva stana u Beogradu i rešila sve svoje finansijske probleme. Na ćerku sam jako ponosna jer je savladala velike životne lekcije. Veliki je borac i ista je njena majka. Sada je velika devojka i brine o meni - kaže Jovana.

Autor: M.K.