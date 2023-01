U OVOM SPOTU SE DESIO INTIMAN ODNOS?! Pevač priznao da je bio sa dve pevačice: Bile su odlične u krevetu...

Šok!

Devedesetih godina je grupa "Moby Dick" bila veoma popularna. U periodu od osnivanja 1992. godine, pa sve do 1997. uz Srđana grupu je činila i Ana Stanić, a nakon njenog odlaska zamenila ju je Aleksandra Perović.

Nekoliko godina nakon što je Mobi Dik prestao da postoji, Srđan je zaprepastio javnost kada je izjavio da je spavao sa obe pevačice.

Takođe, pričalo se i da su on i Aleksandra za potrebe spota za pesmu "Ljubomoran" zaista imali intimni odnos pred kamerama, ali te glasine nikada nisu potvrđene.

Po dolasku u Beograd radio sam kao tonski snimatelj i producent, stekao bogato iskustvo. Nisam imao želju da budem pevač, ali tako su se kockice sklopile. Nakon ekipe od nas šestoro, ostali smo samo Ana i ja. Promena sistema vrednosti u zemlji devedesetih, manji nastupi po diskotekama... Mnogi su morali da tezgare pa i mi. Bilo je lakše uraditi tako. Grupa je rasformirana, a mi smo krenuli dalje. Puno uspešnih muzičara je prošlo kroz bend: Vlado Georgijev, Marko Kon, Ceca Slavković, Ivana Ćosić... Svi smo zajedno stasavali, a onda smo pevačica i ja ostali. Posle je Anu zamenila Aleksandra - ispričao je Srđan u jednom intervjuu.

- Bio sam u vezi sa Anom i sa Aleksandrom i ovo je prvi put da to javno kažem. Bili smo momak i devojka i to smo krili i pravili se blesavi. To je bilo ozbiljno, jer sam voleo i jednu i drugu, a danas obožavam svoju ženu, koja je majka moje divne dece - rekao je Srđan svojevremeno.

Bile su odlične u krevetu, zavisi s koje strane gledaš. Za manji krevet više mi je odgovarala Ana, a za veći Aleksandra (smeh). Poslednja stvar u životu koju bih želeo je da uvredim neku svoju bivšu devojku. S njima sam završio, ali tada nam je bilo vrlo lepo. Ponosan sam na njih, jer imaju porodice - rekao je on svojevremeno, prenose mediji.

Podsećamo, pevačica Ana Stanić nakon napuštanja grupe Mobi Dik započela je samostalnu karijeru, a i dalje je prisutna na muzičkoj sceni. Od 2010. godine je u braku biznismenom Momčilom Lavrnićem, nekadašnjim košarkašem, sa kojim ima sina Vuka.

Pevačica Aleksandra Perović je po napuštanju grupe nastavila solo karijeru i još neko vreme se zadržala na muzičkoj sceni. Sa dugogodišnjim partnerom Bobanom Jablanom dobila je sina Pavla, nakon čega je promenila profesiju. Aleksandra sada predaje menadžment u sportu na jednom privatnom fakultetu, a sa estrade se, na neki način, povukla kada je postala majka.

Autor: Pink.rs