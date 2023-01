Bez dlake na jeziku!

Danima unazad, kroz Belu kuću komentariše se i priča o odnosu Marka Markovića, zadrugarskog kena i Anite Stanojlović, koja je nedavno zbog njegovog ponašanja, završila u suzama.

Zadrugari neretko komentarišu njegovo ponašanje i često su podeljenih mišljenja. Neko govori da je on kriv zbog celokupne situacije, dok neko ipak misli da su te devojke krive za to što ih zavlači, jer su mu one to dozvolile.

Ovim povodom, stupili smo u kontakt sa Markovim rođenim bratom, Mićkom Markovićem, koji je za naš portal prokomentarisao ovu situaciju.

Marko je u poslednjih nekoliko dana na meti osuda zbog zavlačenja Anite i igranja sa njenim osećanjima. Šta misliš ti o tome, da li je zaista zavlači?

Kao prvo Marko nije učesnik emisije "Brak na neviđeno" kao što pojedini zadrugari misle i očekuju od njega da se ženi, nego rijaliti programa "Zadruga". Od njega se očekuje da se zeza, peva, šali... Sve ono što publika voli da gleda, a mislim da on to odlično radi. Nimalo mi nije drago što Marka osuđuju za nešto za šta se odavno izjasnio tj. za Anitu. On Anitu ne zavlači, jasno joj je stavio do znanja kako stvari stoje od samog početka, da neće biti sa njom u vezi. A itekako bih mogao da pričam o tome da je možda ona zavlačila Marka.

Takođe, počeo je prisno da se druži sa Žanom, kakav je tvoj komentar na sve to?

Primetio sam i ja kao i svi vi da je počeo više vremena da provodi sa Žanom. Već je nekoliko puta rekao njoj, a i javno za crnim stolom, da mu prija njeno društvo. Žana mu najviše od svih prija energijom, pametna je, ume da se šali, uvek nađu zajedničku temu za razgovor i za razliku od ostalih, ona ga ne smara. Čak su se pronašli i u svetu fitnesa i treninga, savetovao je za vežbe i ishranu, što je njegov posao napolju.

Filip Car je na ovu temu rekao da je Žana za njega, a ne Anita, jer je ona zrelija, a da je on ovim odnosima sa Milicom, Anitom i tako dalje degradirao sebe. Da li se slažeš s time?

Nimalo se ne slažem sa tim da je degradirao sebe, smatram da Marko svoj ugled, svoje dostojanstvo, vaspitanje i epitet velikog zavodnika i šmekera nije ugrozio ni sa jednim postupkom od kad je Zadruzi. Car je super momak i rekao je iskreno ono što on misli, a Marko najbolje zna što i kako - zaključio je Markovićev brat za Pink.rs

Autor: Nikola Žugić