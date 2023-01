Vreme je da vi kažete šta mislite!

Od samog ulaska Filipa Cara u Zadrugu 6 on je preuzeo titulu najvećeg zavodnika. Mnoge devojke su jurile oko njega, a on se u početku skrasio kraj jedne, ali to nije dugo potrajalo.

Maja Marinković je bila tada u vezi sa Bilalom Brajlovićem, ali čim je Bilal napustio Belu kuću zbog operacije, Maja ga je ostavila i krenula da osvaja Filipa Cara, koji je u tom momentu već bio u vezi sa Aleksandrom Nikolić. Naime, Maja je u nekoliko navrata provocirala Cara, a onda se on poigrao sa njom te zadrugarka i dalje juri oko njega.

Car je priznao da ga je od svih devojka sa kojima je bio, trenutno najbolja za njega Aleksandra NIkolić. Njih dvoje su uplovili u vezu kada je Aleks ostavila Dejana Dragojevića. Car nije krio oduševljenje sa Aleks i u mnogo navrata isticao njenu promenu za koju ju je hvalio na sva glas, ali ni to mu nije bilo dovoljno, pa je Aleks prevario sa Majom iako ona i dalje obleće oko njega.

Naravno tu je i Milica Veselinović. Ona je priznala da je čekala Carev ulazak jer sa sa njim dopisivala dok su bili napolju. Sa kim god da je Car u vezi, on redovno dolazi kod Milice na krevet gde se maze i ljude, a onda se okrene i ode kod druge. Milica uvek kaže da je ponižena zbog toga, ali redovno primi Cara u krevet kod sebe.

