NE BIRA NI VREME NI MESTO! Zlata Petrović na parkingu imala s*ks usred bela dana: Skinula sam se i ZASKOČILA GA!

Zlata Petrović nedavno je priznala da je imala dosta veza sa oženjenim muškarcima, ali da im nikada nije pravila problem. Zbog ovih izjava, Zlatu su mnogi kritikovali, a pevačica je odlučila da više ne priča o tome, već samo o iskustvima i mestima na kojima je vodila ljubav.

Zlata je rešila da sada priča samo anegdote zbog kojih će je manje osuđivati:

Pošto su me osuđivali zbog šema s zauzetim muškarcima o kojima sam ranije pričala, ne smem više da lajem na tu temu, ali opet svima je zanimljiva ta moja strana. Imala sam veza i veza kad sam bila mlada, a kad se već priča o seksu, bolje da ga ima nego da ga nema - priča Zlata koja voli s*ks, ali najviše u krevetu.

Nisam ja previše eksperimentisala, ja sam za krevet, ali desilo mi se da sam imala seks u kolima usred bela dana. To je bilo na jednom parkingu, s mojim tadašnjim partnerom, na putu pored šume, sokače, takoreći slepa ulica. Skinula sam se i zaskočila ga. Niko nije mogao da nas vidi, zato smo se i opustili. Pritom je kratko trajalo, pa se nisam plašila.

Petrovićka je više puta objasnila i da nije "velika umetnica" u spavaćoj sobi, ali da se muškarci, i pored toga, lepe za nju.

- Više pita sam rekla da nisam neka umetnica u krevetu, ali sam oduvek ženstvena. To je najviše privlačilo muškarce. Zato su me hteli. Valjda sam uvek bila iskrena i govorila šta hoću, a šta neću. Nisam zavlačila, ako nam je lepo, hajde da se družimo, ako nije, razlaz! Nikad se nisam vezivala za one što su mačo-muškarci, više sam se lepila za prosečne. Nikad nisam imala određeni tip muškarca kao što neko, recimo, voli crne i visoke momke. Meni je svaki bio lep na svoj način. Dešavalo se da moje drugarice vrište od smeha kad im kažem da mi se neko sviđa, ali kad se pojavi hemija, meni nije smešno. Nije bitno kako se dvoje slažu u krevetu. Ako nema poverenja i prijateljstva kad iz kreveta izađemo, onda ništa nije važno, bolje da se razilazimo - priča pevačica.

Ja sa Pejom, Hasanom i sinom imam otvoren odnos. Tu smo za sve teme, ne postoji ništa što je sramota i mislim da svaka porodica tako treba da funkcioniše. Kad počnu stvari da se kriju i bacaju pod tepih, onda nastaju problemi. Smatram da sam srećna žena jer imam one najvažnije pored sebe, prijatelje i posao koji volim. Šta da tražim više, bila bih samo neskromna.

Petrovićka kaže da je s bivšim supružnicima i danas kao prijatelj, te i da se trudi da ne misli na ružne trenutke.

- Sa svojim bivšim muževima sam uvek bila dobra i više od toga jer nisam želela da moja deca doživljavaju bilo šta ružno zbog roditelja ili da, nedajbože, plaču, kao što sam ja plakala kad sam oca upoznala sa 20 godina. Život je previše kratak i toliko je glupo biti s nekim u svađi, a pogotovu s nekim koga si voleo. S nekim ko mi ne prija i ne odgovara ja se ne svađam, nego ga samo zaobiđem u širokom luku. A to što sam obojici muževa najbolja bivša žena je valjda i zbog toga što se dajem 100 odsto u svemu. I kad ljubim, kad volim i kad spavam s nekim - tvrdi pevačica.

