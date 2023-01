Rade Jorović, proslavljeni pevač narodne muzike, iako ima visoko priznanje istaknutog umetnika, teško živi.

Njegova penzija iznosi svega 25.000 dinara.

- Malo sam avanzovao u međuvremenu. Sada primam 30.000 - rekao je pevač kroz smeh i dodao:

Ali dobro ja imam malo tantijema od izvođačkog prava, ima malo i koncerata pa se skupi dovoljno. Uvek se setim i kad imam i kad nemam ko sam bio i ko sam sad. Samo se setim one faze kad sam bio niko i ništa i kažem: polako. Sve će biti. E sad dokle ću da živim ne znam. Hvala Bogu neka bude 105 pa opet!

Pevač je otkrio da su mu više puta tražili da izvodi neke, kako kaže "kerefeke" na nastupima, ali da je on to uvek odbijao osim u slučajevima kada je bio inspirisan i kada je njemu samom spontano dolazilo da ih radi.

- Više puta nisam pristao na to. Ali više puta sam to radio sam iz svog zadovoljstva da bih zadovoljio neke svoje prijatelje, neke svoje ljude. Nekima to nije jasno pa kažu: "Kako to, ja ga kitim on neće, a sad kleči, a niko mu ništa ne daje?" Ne shvataju da neke stvari ne možeš da kupiš. Ja kad vidim da se ljudi vesele uz moju pesmu i da bi hteli da kleknem, pa ne da ću da kleknem, nego ću da legnem ako treba - kaže pevač.

Autor: pink.rs