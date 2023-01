OVO JE ROĐENI BRAT IVANA BOSILJČIĆA! Beži od javnosti, a glumac je za njega BAŠ VEZAN (FOTO)

Glumac Ivan Bosiljčić ne deli detalje iz svog privatnog života s medijima, te mnogi ne znaju da mu se i braća bave glumom.

U Užicu, gde je Bosiljčić rođen, i dalje žive njegovi najbliži, između ostalih i njegov rođeni brat Dragan, koji se ne pojavljuje u javnosti. Uprkos tome, on je jednom prilikom za medije otkrio da su njih dvojica zajedno odrastali, i da su delili i dobro i zlo. Inače, Ivan ima i brata sa očeve strane koji se takođe bavi glumom. Ivanovog brata, Milana Bosiljčića, publika je gledala u jednoj domaćoj TV seriji, a on je u jednom intervjuu za “Blic” otkrio u kakvom je srodstvu sa Ivanom i kako je on uticao na njegov poslovni put.

- Nas dvojica smo rođaci, tačnije četvrto koleno. Kada su naši došli iz Hercegovine, oni su svi živeli zajedno. Sto godina su živeli u komuni zajedno, a i dan-danas se potpomažu - rekao je Milan Bosiljčić.

- Ivan je bio sa mnom prilikom mog prvog kastinga. Malo ko zna da sam tu baš igrao pticu feniks. Tek tada sam se prvi put susreo sa glumom, pre toga sam glumio u italijanskom filmu. Tada je bio tek početak Ivanove popularnosti i on me je posavetovao za tu ulogu, prepoznao je moj talenat. Nakon toga je usledio kasting za seriju „Košarkaši“, bio sam podoban, rekao je Milan svojevremeno za "Blic".

