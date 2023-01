'PRODALI SMO STAN U HERCEG NOVOM ZA MIMOZE!' Konstrakta otvorila dušu o uspomenama iz Crne Gore i EVROSONGU, a evo kog takmičara je izdvojila! (FOTO)

Otkrila je i detalje iz svog privatnog života, među kojima je i onaj da je prodala kuću koju je imala u Herceg Novom, ali da i dalje ima veliku ljubav prema tom gradu.

Ana Đurić Konstrakta bila je autsajder kada se prošle godine prijavila za takmičenje "Pesma za Evroviziju 2022". Međutim numera "In Corpore Sano", koju je pratio poseban umetnički performans prepun simbola, hipnotisala je publiku, zbog čega je i pobedila.

Konstrakta je osvetlala obraz Srbiji i na "Evroviziji" u Italiji, gde je osvojila peto mesto, a sada je sa svim tim iskustvo, za naše kamere dala svoj komentar o takmičarima "Pesme za Evroviziju 2023", a otkrila je i detalje iz svog privatnog života, među kojima je i onaj da je prodala kuću koju je imala u Herceg Novom, ali da i dalje ima veliku ljubav prema tom gradu.

- Moja pobeda je bila van šina kojim obično idemo jeste, videćemo kako će dalje ići, da li smo ostavili uticaj na ovogodišnje takmičare. Ako smo mi uspeli da podstaknemo radoznalost za ono što se ne vidi na prvu loptu, onda je to važna stvar. Sama neafirmisanost kao takva ima nekog svog razloga. Jesam zadovoljna svime što sam postigla u poslednjih godinu dana - rekla je Konstrakta i nastavila:

- Nisam još uvek videla ceo spisak takmičara "Pesme za Evroviziju 2023", znam neki deo, ali kada pogledam sve onda ću moći da iznesem svoje mišljenje. Džipsija pratim na Instagramu, ali se ne poznajemo, napravio je dosta dobru stvar, dobar album prošle godine, volela bih da to ljudi čuju, ponosna sam što to postoji kod nas. Svakako je Džipsi doneo neki novi zvuk i izraz, ako je to paralela, drago mi je, ima tu dosta kvaliteta.

Konstrakta nam je otkrila i da li je neko od ovogodišnjih takmičara od nje tražio savet, kao i da li sebe može da vidi u ulozi žirija na "Pesmi za Evroviziju".

- Ne još uvek mi niko nije tražio savet, možda se neko javi povodom nastupa da pita za savet, poznajem neke učesnike iz prošlog života. Dok ne vidim nastup, ne mogu da kažem da li će neko napraviti bum. Nisam dobila takav poziv da budem žiri, možda će doći, ono što stoji kao obaveza je naš nastup na poslednjoj večeri gde u revijalnom delu izvodimo “In corpore sano” i da stavimo tačku na ovaj krug oko sunca. Sa ovim iskustvom ne bih ponovo ulazila u ovu priču, završili smo, ali bih preporučila drugima da se prijave. Izdržala bih ponovo taj pritisak od prošle godine.

O uspomenama iz Herceg Novog

Konstrakta je istakla kako voli Crnu Goru, a naročito Herceg Novi, gde je svojevremeno imala stan, koji je prodala, kako je navela u šaljivom tonu, za određenu količinu mimoza.

- Volim Herceg Novi, tamo sam provela mnoga leta. Ljubav i začeća me asociraju na taj grad. Svašta se tamo dešavalo. Imali smo stan tamo koji smo prodali za neku količinu mimoza, sada letujemo na drugim mestima, ali ostalo je kao posebno mesto na crnogorskom primorju - našalila se Konstrakta.

Autor: M.K.