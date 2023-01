Nisu znali da ih snimaju!

U današnjem izdanju emisije "Paparaco lov" napravljena je lista najvećih skanala i blamova poznatih. Na ovoj neslavnoj listi našle su se naše najveće estradne zvezde, koje su se izblamirale na javnim mestima, a oštro oko "Paparavo lova" sve je zabeležilo.

Peto mesto - Nataša Bekvalac

Naša pevačica našla se na petom mestu ove neslavne liste, i to zbog toga što je namestala donji veš usred tržnog centra. Ona se prošetala po prodavnicama sa svojom ćerkom, a onda ju je nešto "nažuljalo", pa je morala da zavuče ruke u pantalone i bolje se namesti.

Četvrto mesto - Tamara Đurić

Tamara je zauzela četvrto mesto i to zato što je došla da obiđe svoj havarisan automobil. Ona je nekoliko nedelja pre toga slupala luksuznog mercedesa, a onda je došla u svoju perionicu, da ga razgleda i porazgovara sa radnicima da li je moguće da se popravi.

Treće mesto - Haris Džinović

Na trećem mestu našao se Haris Džinović, kog je kamera "Paparaco lova" uhvatila bez njegovog čuvenog šešira. Legendarni pevač inače retko kada bilo gde ide bez ovog modnog detalja, pa tako niko ne zna kako izgleda njegova "prava" frizura.

Drugo mesto - Anđelka Prpić

Anđelka je na zasluženoj, vicešampionskoj poziciji, jer se već nedeljama piše i priča o njenoj trudnoći sa najboljim drugom bivšeg supruga Daria Prpića. Anđelka ovo nije želela ni da potvrdi ni da demantuje, dok je Dario izjavio da je čuo to, ali se ne meša.

Prvo mesto - Zdravko Čolić

Legendarni Čola našao se na prvom mestu ove neslavne liste. Njega je ekipa emisije "Paparaco lov" pratila sve do Ade Ciganlije, gde redovno ide da trenira u prirodi. On je došao na odredište, počeo da se proteže, ali je onda shvatio da bi trebalo da se utegne, pa je skinuo trenerku, da se upaše. Ovom prilikom on je pokazao i svoje gaće. Tako da svi koji su želeli da vide Čolu u donjem vešu, sada su imali priliku.

