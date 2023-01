'NIJE MI LAKO PRIĆI' Dunja Jovanić dugo krila svog partnera, a sad je otkrila rečenicu koju joj je izgovorio kad su se UPOZNALI! (FOTO)

Otvorila dušu!

Dunja Jovanić ne voli da otkriva svoju privatnost, ali kako je i sama rekla u jednoj emisiji to je uradila i shvatila da se ništa strašno neće desiti ako i deo svog privatnog života podeli sa svojim pratiocima.

Na konstataciju da nije lako biti njen partner Dunja kaže:

- Nije lako ni meni prići. Sećam se kada sam ga upoznala, stavila sam ruke i rekla: "Ne prilazi mi bliže od ovog", jer nakon svih povređivanja koja sam doživela u životu ja imam tendenciju da ljude držim na distanci da me ne bi povredili iznova, tako da mi je bilo dosta teško da ga pustim da mi priđe, ali je on negde totalno imao svoj način, i to je moglo samo tako i da bude. Meni je to izgledalo super lagano, ali nakon par meseci smo pričali o tome gde on kaže: "Nisi ti bila baš lak zalogaj, nije ti bilo lako prići" - iskreno kaže Dunja i dodaje:

- Meni je to sve bilo, kao vidi ovog molim te, šalje mi cveće, jao Bože... a zapravo je bilo preslatko. Trebalo mi je vremena da to procesuiram i da na svesnom i nesvesnom nivou pustim nekoga da mi priđe blizu.

- Plus kod nas je što smo po karakteru vrlo slični tako da smo se, što kažu mladi, skontali na prvu, ali je on imao poseban pristup prema meni i prema mom poslu i nekako je prva osoba ikada koja je mene mogla u poslovnom smislu da uspori, ne da budem manje uspešna, nego da mogu da filtriram šta je super važno, a šta može da sačeka sutra zato što se danas dešava život - kaže Dunja, a na konstataciju da su život njih dvoje kaže:

- Tako je. Jedna od prvih rečenica koju mi je rekao kada smo se upoznali bila je: "Ti si mnogo više uspešna nego što si zrela", gde sam ja bila kao ne, ja sam super zrela, ali za neke stvari, s obzirom na to da sam stalno gurala posao, posao, na nekom ličnom nivou su neke stvari ostale nezrele i trudim se da to izbalansiram.

