RADOŠ BAJIĆ JE PREVREMENO ROĐEN, a sad je otkrio šta su njegove majka i baba morale da rade da bi PREŽIVEO! (FOTO)

Praznici u Medveđi su protekli uz tradiciju i običaje, ali i proslavu 92. rođendana Miloša Bajića.

U vreme nedavnih božićnih praznika u roditeljskom domu Radoša Bajića u selu Medveđi kod Trstenika bilo je veoma svečano. U najužem porodičnom krugu lepo i skromno je obeležen 92. rođendan Miloša Bajića, Radoševog oca, seljaka, u Pomoravlju nadaleko poznatog nekadašnjeg pevača i basadžije - koga gledaoci kultne TV serije „Selo gori, a baba se češlja“ pamte po ulozi starog kuma.

U prisustvu komšija i rođaka među kojima je bio i njegov sestrić Aca Apostolović sa suprugom, koji je u istoimenoj seriji tumačio ulogu traktoriste Ace, deda Miloš je zapevao poznatu pesmu „Kad bih mogao da se podmladim“. Na pitanje čega se prvo seća kada je u pitanju njegov sin Radoš, danas proslavljeni srpski glumac, scenarista i reditelj, deda Miloš kroz osmeh odgovara:

- Sećam se kad se Radoš rodio, da je imao samo dva kilograma i šesto grama, i malo ko je verovao da će da pretekne. Neki su govorili, ako pretekne - biće nešto od njega, biće veliki čovek.

A Radoš Bajić na to dodaje:

- U to vreme nije bilo inkubatora. Moja majka Vera i baba Saveta su vračale i zavijenog u pelene me nosile u polje po najvećoj studeni i provlačile kroz glogovu vrzinu - i to je izgleda pomoglo, zbog toga sam valjda ostao sa ove strane gde sam i danas. Bez obzira što sam uveliko deda - velika je sreća da sam još uvek nečije dete. To je božija blagodet - kaže Bajić.

Autor: M.K.