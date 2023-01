Taki nikad brutalniji!

Otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković oglasio se za Pink.rs i tom prilikom žestoko uzvratio udarac Miljanu Vračeviću koji ga je ponovo isprozivao u rijalitiju ''Zadruga''.

Taki nije štedeo reči, pa je Miljana udario tamo gde ga najviše boli, a potom se osvrnuo na turbulentna dešavanja između njegove ćerke Maje i Filipa Cara.

- Miljan Vračević je moj fan! Moj i Majin fan, tačnije fan porodice Marinković. On mene uzima u usta, on je kao brižan otac, seje decu po svetu. U Nemačkoj mu živi druga žena s dve ćerkice, dok je on u Zadruzi, a napolju se druži sa svim mogućim starletama. Nije znao kako da prezimi, pa je kampovao celog leta ispred televizije Pink i molio da ga prime u Zadrugu! Klasičan ološ, pokvareni Gargamel. Klošar i šoferska služba mnogim starletama. Molio me da se slikamo kod Filipa Đukića na žurki, gasio je i palio svetla kad se pojavim. Običan folirant. On samo udara na slabije od sebe. Prvi je najstrašnije pljuvao po Zoli i Caru po emisijama letos, a sada ga kao mnogo voli i poštuje i šlihta im se. Beskarakterni ološ! - rekao je Majin otac za Pink.rs, a onda prokomentarisao ćerkin turbulentan odnos s Filipom Carem.

- Car je ološ, bio i ostao. Maju malo radi ženska sujeta zbog Aleksandre i Milice. Hoće da pokaže da ona može s njim da bude kad god hoće. Ja to ne podržavam svakako, ali to je Maja. Zameram joj što se druži tamo s mojim neprijateljima, a Car je to svakako. Nemam šta da kažem o njemu više, mogu samo da kažem da sam trenutno van svih tih priča i da mi je trenutno jedina preokupacija da skućim Maju, tražim joj stan, da ima gde da živi posle rijalitija. Sada mi je samo to u glavu, a nebitnjakovićima kao što je Filip Car je pridajem na značaju - poručio je Taki.

Autor: M.K.