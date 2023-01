'JE L’ SI VEĆ POČELA, ČAVKO?!' Marija Šerifović BRUTALNO PONIZILA Viki, pa joj udarila na kandidata: Izgledaš kao da raznosiš poštu!

Karambol u "Zvezdama Granda"!

Žanrovski potpuno različit duel Marije Stamenković iz Cecinog tima i Nedima Bećirovića koji je večeras branio boje Violetinog tima izazvao je oprečne reakcije.

Dvadesetdvogodišnjakinja iz Kovina večeras se predstavila numerama „Pretraži me u pretgrađu“ i „Ona to zna“, a mladi Nedim otpevao je „Moj dilbere“ i „Sam za stolom sedi jedan čovek“. Sudeći po reakcijama žirija u pitanju su nijanse, te su oboje završili sa po četiri osvojena glasa i to od strane Đorđa, Sneže, Marije i Bosanca.

S obzirom da je Marija Šerifović bila jedina koja je dala glas i jednom i drugom takmičaru, a potom oba povukla, Saša Popović je želeo da čuje prvo njeno mišljenje.

Kada sam videla da je ipak i Boske glasao, ja sam povukla jer inicijalno nisam planirala da im dam glasove. Da im on nije dao, dala bih ja jer smatram da nisu baš za preglasavanje i ispadanje. Meni je ovo bilo dosadno. Kandidatkinja broj jedan, imaš lepu energiju, potrudila si se da imaš lepu haljinu, sve je to okej, ali nije bilo ubedljivo. Kandidat broj dva toliko ovih trilera, mislim ti znaš da pevaš, ali to trpanje trilera je previše. Izgledaš kao da si došao da odneseš nekome poštu, ne mislim na garderobu, nego na govor tvog tela- iskrena je bila Marija, što se Violeti i nije baš dopalo.

Pa on se dečko ne bavi pevanjem! - pobunila se Viki.

Ovo je televizija, ovo je jako skup biznis, moraš da vežbaš svašta nešto. Mogao si da stojiš i ti i čiviluk, isto je!- nastavila je Šerifovićeva, nakon čega je Violeta objašnjavala da je on potpuni amater i da se bavi gradnjom montažnih kuća.

Kritike su prerasle u raspravu između Marije i Violete koja je srdačno branila svog kandidata.

Je l’ si već počela čavko?! Nemoj molim te, početak je drugog kruga, ja sa tobom želim da sklopim mir. Ne želim dramu, ne želim tuču, ne želim hitnu pomoć, molim te nemoj upadati u reč članovima žirija. Jedino ti to ovde radiš, jedino ti! Dečko iil se probudi ili lepo uzmi čekić, zidaš kućice i živiš kao Bog- poručila je Mara bez dlake na jeziku.

Raspravu je prekinuo Mili kada se našalio na svoj račun, ali i na račun Cece Ražnatović.

Ja sam provalio da kada sedim u ovoj stolici uvek glasam za Cecine kandidate (smeh) - rekao je Aleksandar.

To se zove prpa, Mili! - dobacila je Šerifovićeva.

Ana Bekuta bila je jedini član žirija tokom ovog duela koji nikome nije dao glas, a za to je imala i dobro objašnjenje.

Htela sam Mariji da dam glas jer je u prvoj pesmi bila dobra, ali mislim da ima problem u visinama. Čuje se strah. Svakako mislim da je 5:5 bilo previše, a kod Nedima je nedostajalo daha- objasnila je Bekuta, a kako je Viki i nju prekinula poručila joj je da će to rešiti, ali van kamera.

Bosanac je bio sličnog stava kao Ana kada je reč o Cecinoj takmičarki, dok je momku iz Violetinog tima udelio nekoliko saveta kada je u pitanju pevanje.

Međutim, Sneža je bila drugačijeg stava za razliku od mnogih kolega tvrdeći da je momak iz Bosne veoma veliki potencijal.

Dopada mi se kako pevaš i mislim da od tebe može da bude baš dobar pevač, ali si ove dve pesme unakazio!- iskrena je bila Snežana,a gotovo sa svakom njenom rečju složio se i Đorđe.

Iako je delovalo da se situacija potpuno smirila rasprava između Violete i Marije se ipak nastavila s obzirom da je Viki i ostalim kolegama, kako su tvrdili, upadala u reč tokom izlaganja.

Zašto vama to smeta? To je oduvek tako bilo i biće, pa ne možete samo vi da pričate i ja da klimam glavom. Dok ja dođem na red zaboravim šta sam htela da kažem. Ovaj dečko je početnik, radi pošteno i pravi kućice i želi da postane pevač! Zar nije šteta da on ne bude pevač? Pa kako možemo mi od njega za dva dana da napravimo da bude Šerif Konjević, treba vremena! Da li vi čujete koliki je on potencijal?! - rekla je Nedimova mentorka, dok je Ceca tvrdila da su mentori imali veoma malo vremena da vežbaju sa kandidatima te da smatra da kolege treba da smanje kriterijume.

Autor: N.Ž.