JAVNOST ZASLUŽUJE DA ZNA ISTINU! Oglasila se glumica koju su OPTUŽILI da je RASTURILA BRAK Momčilu Otaševiću!

Hrvatska glumica Ana Uršula Najev oglasila se za tamošnje medije o navodnoj aferi koju ima s kolegom Momčilom Otaševićem, te otkrila da li se zbog nje razveo od Jelene Perčin.

Na pitanje da li je istina da između nje i Momčila Otaševića postoji nešto više od prijateljstva, te da li se zbog nje razvodi, Ana je odgovorila:

- Apsolutno nije. Momo i ja smo kolege i nikad nismo imali, niti imamo ljubavni odnos. To da sam ja razlog njihovog razvoda nema nikakve veze s istinom i zdravim razumom. To je između ljudi koji se razvode i trebalo bi njih da pitate za detalje. Momo ima dvoje male dece i smatram da zbog toga javnost zaslužuje da zna istinu. Barem iz poštovanja prema svima bližnjima, ako već ne postoji poštovanje prema nama - rekla je glumica za Slobodnu Dalmaciju, te dodala:

- Činjenica da trenutno snimam seriju u kojoj mi je on glumački partner, kolega i prijatelj koji trenutno prolazi kroz proces razvoda, potpuno je, eto, dovoljna da me javno, bez ikakvog potkrepljena, dokaza ili bilo kakvih suvislih informacija, prozivaju kao krivca za razvod mojih kolega. Bez ikakve zadrške se usuđuju da me nazivaju rasturačicom porodice i braka - kaže glumica, te dalje objašnjava:

- Dovoljna je jedna mala “rekla-kazala” nečija izjava da nastane ovakav medijski bum. Ne znam ko su ti anonimni pouzdani izvori, ali mislim da nema pouzdanijeg izvora od nas dvoje i svih ljudi s kojima svakodnevno celodnevno radimo.

Ana dalje smatra da su mediji preterali.

- Mediji su i ovog puta pretjerali u svojim nagađanjima, neprofesionalizmu, bezobzirnosti, narušavanju ugleda i klevetama. Da mislim samo na sebe, opet bih zažmurila na sve ovo, ali ono što je bitno jeste postojanje drugih ljudi oko nas, na koje ovakve stvari mogu ostaviti posledice. Momčilo ima porodicu, ja imam porodicu, u kojoj mi najbliži članovi boluju od ne tako bezazlenih stanja - kaže glumica, koja dalje smatra da njihove porodice zaslužuju izvinjenje.

- Imam dve mlađe sestre koje odrastaju među decom za koju dobro znamo kako okrutna znaju biti, a kojima je sve dostupno i dopušteno. U tome i jeste srž problema i tuge ovog medijskog nagađanja bez razmišljanja o ikome samo kako bi se medijski prostor napunio i klikovi skupili. Zato smatram važnim da javnost zna istinu. Mislim da moja porodica i porodica mog kolege zaslužuju izvinjenje veličine saborske plate. Međutim, ne očekujem ni to - zaključila je.

Podsetimo, Jelena Perčin je u intervjuu za hrvatsko izdanje magazina Gloria otkrila da su odlučili da okončaju svoj brak i tom prilikom je progovorila kako se oseća.

"Glupo mi je da lažem. Rastajemo se. Uvek sam se trudila da ne pričam o svojoj intimi, nisam pričala ni o venčanju, pa neću ni o razvodu. Svaki razvod je grozan. Grozan događaj i grozno razdoblje. Koncentrisana sam na to da budem maksimalno prisutna i prisebna radi dece", rekla je dodavši da su za nju ljubavne veze bile lutrija u kojima je uglavnom gubila.

Kraj 2022. "začinila" je priča da su Otašević i splitska glumica Ana Uršula Najev u vezi, te da je upravo ona razlog kraha braka.

Kako tvrdi izvor za hrvatski Story, među njima je, navodno, zaiskrilo na snimanju humorističke serije "Kumovi", u kojoj Uršula igra zgodnu, lepu i pametnu lekarku Luciju, a Momčilo je šarmantni i srčani Janko.

