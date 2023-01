SNAJKA REŠILA DA PROGOVORI! Evo šta su Srđan i Dijana Đoković uradili čim im je rekla da će im RODITI UNUČE!

Saška Veselinov i Đorđe Đoković za manje od tri meseca postaće roditelji dečaka, a buduća mama je sada otkrila kada je i kako saznala da je trudna.

Saška broji sitno do trenutka kada će postati majka jednog dečaka, a srećne vesti podelila je prvo sa svojom majkom, za koju je izuzetno vezana. Par se oko imena za naslednika dogovorio još na početku svoje ljubavi, tako da o tome sada ne moraju da razmišljaju.

Đole je za svoj rođendan, koji je 17. jula, poželeo da se ostvari u ulozi tate i da se oženi. Sve želje su mu bile usmerene na proširenje porodice. Posle samo nekoliko dana, radila sam laboratorijske analize, jer sam imala užasne vrtoglavice i konstantne mučnine i zapravo smo na taj način i saznali da sam trudna. Bio je presrećan, a ja ne znam šta bih mogla da mu poklonim za sledeći rođendan (smeh) - rekla je ona.

Đokovićeva snajka kaže da je na početku imala mučnine i otkrila kako protiče trudnoća.

- Imala sam mučnine na samom početku trudnoće, od ujutru pa sve do uveče. Ja sam u toj situaciji pronašla dobru stranu, a to je da se na taj način neću prekomerno gojiti (smeh). Kasnije sam počela da imam probleme sa gorušicom i to stanje i dalje traje, ali definitivno najteže što mi pada je oticanje nogu, ti bolovi su vrlo neprijatni i ne slažem se sa onim "najlepši period u životu je trudnoća". Za mene najlepši period dolazi onog momenta kada budem donela na svet našeg dečaka. Nestrpljivi smo i brojimo dane do tog susreta - kazala je ona i priznala da ne postoji trema jer je pronašla partnera koji će joj pomagati oko bebe.

Rekla bih da je osećaj uzbuđenja pristutan kod mene. Srećna sam i isto toliko mirna, jer znam da sam pronašla životnog saputnika za oca svog deteta i nešto najvažnije je, za samo odrastanje i vaspitanje, da dolazi u zdravu sredinu, da postoji razumevanje i ljubav sa obe strane. Na taj način možemo sve.

O imenu za dete su se dogovorili već na početku veze.

- Nas dvoje smo još na početku veze započeli tu temu i odredili kako će deca da nam se zovu jednog dana. Imamo dva imena, jedno muško i jedno žensko, tako da nije bilo pregovora kada smo saznali da sam u drugom stanju. Đole je trebalo da se zove tako, ali mu je mama promenila ime u zadnji čas i nazvala ga Đorđe, a ako vam ja kažem svoju stranu priče onda ćete moći da saznate vrlo lako, tako da ću biti tajanstvena ovog puta - rekla je ona.

Srećnu vest Saška je prvo podelila sa svojom mamom.

Moja mama je prva saznala. Sa njom imam takvu povezanost, da u svakom trenutku zna sve što se dešava u mom životu, kao i ja u njenom. Tata mi je emotivac i on često zaplače od sreće. Njemu je dovoljno da me vidi, da pomazi stomak i ta njegova strana dolazi do izražaja. Potom smo otišli kod Đoletovih roditelja. Dijana je veseljak, ona je donela piće da se nazdravi dok je Srđan, zaštitnički nastrojen prema meni, odmah ponudio svaku vrstu pomoći i rekao je: "To je, bre, snaja moja" i zagrlio nas. Svi su bili presrećni, zaista.

Autor: pink.rs