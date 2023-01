O životu Ive Štrljić se dosta toga zna, ali sve do sada nije govorila o porodičnim odnosima.

Da u njenom životu nije sve išlo glatko potvrdila je priznanjem da je uradila sve kako bi potisnula traume zbog iznenadnog razvoda svojih roditelja.

- Kada sam ja imala 15-16 godina dogodio se rat i moji roditelji su počeli da se razvode. To je, slobodno mogu da kažem, za mene najteskobniji period života koji je mene zauvek promeio. Ja mislim da posle toga nisam nikada više bila ista devojčica kakva sam bila pre. U toj fazi moj tata je otišao da živi u Hrvatskoj i sa njim smo tada otišli moj brat i ja. Ono čega se sećam tih godina je to da smo mi svi imali utisak da će cela ta nesuglasica, sve to što se dešavalo tada u tim našim državama nekako da umine i da to neće toliko dugo da traje. Uopšte nisam imala utisak kada sam otišla tamo da ću se zadržati više od nekoliko dana, a onda se kasnije ispostavilo da sam ostala otprilike tri, četiri godine - rekla je Iva Slavici Đukić Dejanović, pa dodala:

Volela bih ovaj razgovor da posvetimo tom jednom problemu koji jeste razvod roditelja i svemu onome što se dogodi unutar jednog deteta kada se razilaze ljudi koje ono voli najviše na svetu, a to su roditelji. Možda roditelji toga i nisu toliko svesni zato što su oni tada usredsređeni na svoje živote na to kako da se izvuku iz problema u kom su se našli, ali ne mislim da svako može dovoljno dobro da razume dete. Ja mislim da to što sam ja proživela tada i to jedno osećanje da ni na šta u svom životu ne mogu da utičem nego da o svemu odlučuju ili tata ili mama i uopšte samo osećanje gde vi gledate da se manje vole oni ljudi koji su se voleli najviše vi tada dolazite do jednog zaključka koji je jako važan i do kog možda i ne dođu ona deca koja odrastaju u skladnim brakovima, a to je da možda zauvek ne postoji i da može da vam se dogodi da ljubav promeni oblik. Da više ne liči na ono nešto što ste vi ranije videli kao ljubav -navela je glumica i priznala da je njena majka oduvek bila stroga.

- Kada govorimo o tom samom početku, o periodima kada sam bila baš mala, ja sam bila dosta vezana za tatu. Imala sam dobar odnos i sa tatom i sa mamom, ali nekako sam bila, pošto je on bio, i sada je, ali smo tada živeli zajedno pa sam to tada intezivnije osećala, dosta šarmantan čovek kog su ljudi voleli, kog su voleli i svi koji su išli sa mnom u razred, ne samo zato što je bio na televiziji pa je bio popularan nego zato što je on bio takav čovek, takav mu je bio karakter. Moj brat je mlađi od mene deset godina, ja sam uvek bila starija sestra i strašno sam vezana za svog brata, ali imam jednu odgovornost koju možda nemaju svi. Ja sam na primer kada njemu ne ide, kada mu nije dobro, kada ima neki problem, uvek sam se osećala ja iz nepoznatog razoga pomalo krivom. Tokom tog razvoda sam možda preuzela pomalo i ulogu roditelja zato što sam starija sestra, zato što sam dosta starija sesta... Ja se sa njim nisam nikada posvađala - zaključila je glumica.

Autor: pink.rs